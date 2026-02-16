الخارجية الفلسطينية: قرار الاحتلال الإسرائيلي بضم أراضٍ في الضفة يهدد حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية تحذر من الإجراءات الإسرائيلية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، إن قرار الاحتلال الأخير يهدد حل الدولتين والإجماع الدولي ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة

وأضافت الوزارة: "ندعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والمتسارعة"، ويرصد الموجز التفاصيل.

تحويل أراضي الضفة إلى "أملاك دولة"

أكدت الخارجية أن القرار يشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية، ويهدف إلى ضم الضفة الغربية عبر تحويل أراضيها إلى أملاك دولة.

إسرائيل تبدأ عملية تسجيل الأراضي

وافقت حكومة الاحتلال على فتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967، وفق موقع "واي نت" العبري.

القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة واعتبارها أراضي دولة، ما يمهد لتوسيع الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية.

موقف القيادة الفلسطينية

علق محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن القرار يمثل خطوة ضم فعلية ويخرج عن أي إطار سياسي أو قانوني معترف به دوليًا.

وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس نية إسرائيل لتكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية.

خطوة أخرى تقضي على العملية السياسية

أشار الهباش إلى أن القرار يُنظر إليه داخل إسرائيل كـ "المسمار الأخير في نعش العملية السياسية"، ويقضي عمليًا على أي أفق لإحياء التسوية أو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك فرص حل الدولتين.