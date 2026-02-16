موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، حيث يحتل فريق الأهلي المركز الرابع فى جدول ترتيب البطولة لموسم 2025-2026 برصيد 30 نقطة.

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق الجونة بعد فوزه أمام الإسماعيلي في الجولة السابقة، وذلك للحفاظ علي فرصة في المنافسة علي لقب الدوري في ظل الصراع الشرس علي صدارة البطولة مع بيراميدز وسيراميكا والزمالك.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الجونة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل الموافق 19 فبرايرالجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل الموافق 19 فبرايرالجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد الجونة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره الجونة والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- أشرف بن شرقي- كامويش.

غيابات الأهلي أمام الجونة

يستمر غياب تريزيجيه وزيزو خلال مواجهة الجونة بسبب الإصابة ومن المنتظر أن تضم قائمة الأهلي لمواجهة الجونة كل من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، والجزاروكامويش ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وإمام عاشوروأحمد عيد، ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ويوسف بلعمري.

