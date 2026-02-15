موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجيش الملكي المغربي التي تجمعهما في سادس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

يبحث فريق الأهلي عن نقطة تحفظ له صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2025-2026 حيث يمتلك فريق الاهلي في رصيده 9 نقاط وحسم تأهله رسميا للدورالتالي بالبطولة بينما يحتل فريق الجيش الملكي المغربي المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط.

موعد قمة الأهلي ضد الجيش الملكي

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الجيش الملكي التي تجمعهما في سادس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، تنطلق في السادسة مساء اليوم الأحد الموافق 15 فبرايرالجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

يمكنك مشاهدة أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجيش الملكي في سادس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، عبر قنوات بي إن سبورتس مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد الجيش الملكي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجيش الملكي

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره الجيش الملكي والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: إمام عاشور- أشرف بن شرقي- مروان عثمان.

قائمة الأهلي ضد الجيش الملكي

تضم قائمة الأهلي ضد نظيره فريق الجيش الملكي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، أحمد عيد، عمرو الجزار، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: كامويش، مروان عثمان.

