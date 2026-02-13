رسميًا.. كاف يحسم الجدل ويؤكد إقامة كأس أمم أفريقيا 2027 في موعدها

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 في موعدها المحدد دون أي تأجيل، لينهي بذلك حالة الجدل التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية ترحيل البطولة إلى عام 2028 بسبب تحديات تنظيمية ومالية تواجه الدول المستضيفة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وجاء الإعلان الرسمي على لسان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة التنزانية دار السلام، مؤكدًا أن اللجنة التنفيذية حسمت القرار بشكل نهائي، وأن البطولة ستقام في موعدها المقرر دون أي نية للتأجيل.

الدول المستضيفة لبطولة أمم أفريقيا 2027

تُقام نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 بتنظيم مشترك بين ثلاث دول من شرق القارة، وهي:

كينيا

تنزانيا

أوغندا

ويمثل هذا التنظيم المشترك خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية في المنطقة.

رد رسمي على تقارير التأجيل

جاء تأكيد كاف بعد تقارير نشرتها صحيفة The Guardian البريطانية، أشارت فيها إلى احتمالية تأجيل البطولة لمدة عام بسبب أزمات مالية وصعوبات في استكمال الاستعدادات التنظيمية داخل الدول المستضيفة.

إلا أن موتسيبي شدد على أن كاف يتابع بشكل دوري تجهيزات الملاعب والبنية التحتية، وأن العمل يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة، مع تقديم الدعم اللازم لضمان خروج البطولة بالشكل اللائق.

اجتماع المكتب التنفيذي بعد أمم أفريقيا 2025

وجاء قرار تثبيت موعد بطولة 2027 خلال الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي لكاف عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي استضافها المغرب، والتي شهدت مباراة نهائية قوية جمعت منتخب “أسود الأطلس” مع منتخب السنغال، وسط أجواء تنافسية مثيرة.

وشهد الاجتماع بعض التطورات اللافتة، حيث أفادت تقارير إعلامية مغربية بغياب فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم والنائب الأول لرئيس كاف، اعتراضًا على العقوبات التي فُرضت على منتخب المغرب عقب أحداث نهائي البطولة.

موعد الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027

في سياق متصل، أعلن كاف أن الدور التمهيدي من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 سيقام خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا من أصحاب التصنيف الأدنى وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي عن المواجهات التالية:

جيبوتي × جنوب السودان

تشاد × بوروندي

الصومال × موريشيوس

سيشيل × ليسوتو

إريتريا × إسواتيني

ساو تومي وبرينسيبي × إثيوبيا

وسيتأهل الفائزون في هذه المواجهات الست إلى دور المجموعات من التصفيات، لينضموا إلى 42 منتخبًا آخر في سباق التأهل إلى النهائيات المرتقبة في شرق أفريقيا.

سباق مبكر نحو اللقب القاري

بهذا القرار، تنطلق رسميًا رحلة التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2027 وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده المنتخبات الأفريقية في السنوات الأخيرة.

ويؤكد تثبيت موعد البطولة التزام كاف بخطته الزمنية وتنظيمه للمسابقات القارية، بما يعزز استقرار كرة القدم الأفريقية ويمنح المنتخبات الوقت الكافي للاستعداد للمنافسة على اللقب الأغلى في القارة السمراء.