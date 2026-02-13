الناتو يؤكد دعمه لأوكرانيا حتى نهاية الحرب ويشدد على ردع أي هجوم

جدد حلف شمال الأطلسي «الناتو» تأكيده على مواصلة دعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا حتى انتهاء الحرب، في موقف يعكس استمرار التزام الحلف تجاه كييف في ظل التطورات المتسارعة على الساحة الدولية، ويرصد الموجز التفاصيل.

مارك روته: الناتو سيبقى إلى جانب أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسي أن الحلف سيواصل تقديم جميع أشكال الدعم لأوكرانيا، مشددًا على أن الناتو سيبقى دائمًا إلى جانب كييف حتى تضع الحرب أوزارها.

وأوضح الأمين العام مارك روته أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الناتو والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بتنسيق المساعدات العسكرية واللوجستية، بما يضمن استمرارية الدعم وعدم تأثره بأي متغيرات سياسية.

وأشار إلى أن الحلف يتعامل بجدية مع أي تهديد محتمل، مؤكدًا أن الرد على أي محاولة لمهاجمة أحد أعضائه سيكون حاسمًا ومدمرًا، في رسالة واضحة تعكس قوة الردع الجماعي لدول التحالف.

مئات الملايين لدعم أوكرانيا عبر مبادرة الأولويات

في سياق متصل، كشف روته أن دول الحلف وافقت على تخصيص مئات الملايين من الدولارات لدعم مبادرة تُعرف باسم «قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية»، والتي تهدف إلى تمويل شراء أسلحة أمريكية وأنظمة دفاع جوي متطورة لصالح كييف.

وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قد أعلن تخصيص 150 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 205 ملايين دولار، لدعم هذه المبادرة، في خطوة تعكس استمرار التزام لندن بدعم أوكرانيا عسكريًا.

وتأسست المبادرة خلال الصيف الماضي لضمان استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، خاصة في ظل تعثر بعض حزم المساعدات العسكرية الجديدة. وتتيح الآلية الجديدة لحلفاء الناتو تمويل شراء معدات عسكرية حيوية بشكل مباشر، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي.

من جانبه، أوضح السفير الأمريكي لدى الناتو ماثيو ويتاكر أن الحلفاء قدموا بالفعل أكثر من 4.5 مليار دولار عبر هذا البرنامج، ما يعكس حجم الالتزام المالي والعسكري تجاه أوكرانيا.

اجتماع ثلاثي مرتقب بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا

على صعيد المسار الدبلوماسي، كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن احتمالية عقد اجتماع ثلاثي جديد يجمع روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا خلال الأسبوع المقبل، لبحث سبل إنهاء الحرب.

وبحسب مصادر مطلعة، قد يُعقد الاجتماع في مدينة ميامي الأمريكية أو في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسط توقعات بإمكانية تحقيق تقدم ملموس خلال الجولة المقبلة من المباحثات.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن سابقًا أن جولة ثالثة من المفاوضات ستُعقد يومي 17 و18 فبراير الجاري، لمناقشة ملف الأراضي والقضايا العالقة.

في المقابل، لم يحدد الكرملين موعدًا رسميًا للاجتماع، إذ أكد المتحدث باسمه دميتري بيسكوف أن الجولة الثالثة ستُعقد قريبًا دون الإعلان عن تفاصيل إضافية.

تعقيد المشهد الدبلوماسي

تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية، بينما يركز المبعوثون الأمريكيون على عدة ملفات متشابكة، من بينها الأزمة الأوكرانية والملف الإيراني، ما يزيد من تعقيد مسار الدبلوماسية المكوكية.

ويعكس الموقف الأخير للناتو استمرار استراتيجية الدعم المفتوح لأوكرانيا، بالتوازي مع تشجيع المسار التفاوضي، في محاولة لتحقيق توازن بين الضغط العسكري والدفع نحو حل سياسي ينهي واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.