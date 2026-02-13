نصائح وزارة الصحة لمواجهة العاصفة الترابية اليوم في مصر.. تحذيرات مهمة لمرضى الحساسية والربو

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من خطورة التعرض المباشر لـالعاصفة الترابية التي تضرب عدداً من المحافظات اليوم، مؤكدة أن الأتربة المثارة قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، خاصة لمرضى الحساسية الصدرية والربو وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال.

وأوضحت الوزارة أن العواصف الترابية تؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي والعينين، حيث تؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية وزيادة حدة أعراض الربو والحساسية، فضلاً عن الشعور بضيق التنفس والسعال المتكرر واحمرار العينين. كما قد تتفاقم الأعراض لدى مرضى الجيوب الأنفية وأصحاب الأمراض الصدرية المزمنة.

تأثير العاصفة الترابية على الصحة العامة

بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء الأحوال الجوية، شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية، خاصة مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

وأكدت الأرصاد أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي سطحي متعمق يصاحبه نشاط رياح جنوبية غربية وغربية قوية، ما يؤدي إلى إثارة الرمال وتدهور الرؤية لأقل من 500 متر في بعض المناطق، وهو ما يضاعف من احتمالات التعرض لمشكلات تنفسية حادة.

إجراءات وقائية مهمة لمواجهة العاصفة الترابية

قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح المهمة للحد من التأثيرات الصحية السلبية للعاصفة الترابية، وجاءت أبرزها كالتالي:

تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.

ارتداء الكمامات الطبية عند الاضطرار للخروج.

إحكام غلق النوافذ والأبواب لمنع دخول الأتربة.

غسل الوجه والأنف والعينين بالماء فور العودة للمنزل.

الإكثار من شرب المياه للحفاظ على ترطيب الجهاز التنفسي.

متابعة الحالة الصحية لمرضى الربو والحساسية والالتزام بالأدوية الموصوفة.

وتؤكد الوزارة أن الالتزام بهذه الإجراءات يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالمضاعفات، خصوصًا في ظل التقلبات الجوية السريعة التي تشهدها البلاد.

تحذير خاص لمرضى الربو والأمراض المزمنة

وجهت وزارة الصحة تحذيراً خاصاً لمرضى الربو والحساسية الصدرية وأمراض الجيوب الأنفية، بضرورة الاحتفاظ بأجهزة الاستنشاق والأدوية اللازمة بشكل دائم، وعدم التهاون في حال ظهور أعراض شديدة مثل ضيق التنفس الحاد أو الشعور باختناق.

كما شددت على أهمية التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى في حال تدهور الحالة الصحية، مؤكدة رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة استمرار حالة الطوارئ بالمستشفيات ووحدات الطوارئ تحسباً لزيادة أعداد المصابين بأزمات تنفسية نتيجة سوء الأحوال الجوية. كما يتم متابعة الموقف أولاً بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أي تداعيات صحية محتملة.

وتناشد الوزارة المواطنين بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الوقائية حفاظاً على الصحة العامة.

في ظل استمرار العاصفة الترابية ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، يبقى الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو خط الدفاع الأول لحماية الجهاز التنفسي، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر، وتؤكد وزارة الصحة أن الوقاية تظل السبيل الأهم لتجنب المضاعفات الصحية خلال موجات الطقس السيئ.