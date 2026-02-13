رابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 وموعد إتاحتها رسميًا

شهدت الساعات الماضية تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث عن رابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026، بالتزامن مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي 2025/2026، وحرص طلاب الصف الثالث الثانوي على التدريب المبكر والتعرف على شكل الأسئلة المتوقع في الامتحانات، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتأتي النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 كأداة مهمة لمساعدة الطلاب على فهم طبيعة الامتحانات، ونظام توزيع الدرجات، وطريقة صياغة الأسئلة في مختلف المواد الدراسية.

موعد إتاحة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026

تساءل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن موعد إتاحة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 رسميًا، خاصة مع اقتراب الفصل الدراسي الثاني وزيادة الاستعدادات للامتحانات النهائية.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف، أنها ستقوم بإتاحة النماذج الاسترشادية لجميع مواد الصف الثالث الثانوي خلال الفترة المقبلة عبر المنصات الرسمية التابعة لها، وذلك بهدف دعم الطلاب أكاديميًا وتوفير تدريب عملي على شكل الامتحانات.

رابط تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات تالتة ثانوي 2026

من المقرر أن تخصص وزارة التربية والتعليم رابطًا مباشرًا لتحميل النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2026، سواء لطلاب:

الشعبة الأدبية

الشعبة العلمية علوم

الشعبة العلمية رياضيات

ويتيح الرابط المرتقب إمكانية تحميل النماذج بصيغة إلكترونية، بما يضمن سهولة الوصول إليها في أي وقت، ومراجعتها أكثر من مرة قبل موعد الامتحانات الرسمية.

وينصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة والصفحات المعتمدة فقط، للحصول على الرابط الصحيح فور الإعلان عنه، تجنبًا للوقوع ضحية روابط مزيفة أو غير رسمية.

حقيقة اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

وفي سياق متصل، انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الأول.

إلا أن وزارة التربية والتعليم نفت بشكل قاطع صحة هذه الأخبار، مؤكدة أنه لم يتم اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2026 حتى الآن، وأن الجدول المتداول عبر بعض الصفحات مزيف وغير صحيح.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها بشأن جدول الامتحانات أو أي مستجدات تخص الثانوية العامة.

انتهاء التسجيل باستمارة امتحانات الثانوية العامة 2026

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، يوم الخميس 12 فبراير 2026، انتهاء فترة التسجيل في استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026، وذلك وفق المواعيد المحددة مسبقًا.

ويعد تسجيل الاستمارة خطوة أساسية لدخول الامتحانات، حيث يتم من خلالها حصر أعداد الطلاب وتحديد لجان السير وتجهيز أرقام الجلوس.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول

حددت الوزارة رسميًا موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول لجميع الشعب، حيث من المقرر انطلاقها يوم 20 يونيو 2026، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

وجاء هذا الموعد بناءً على القرار الذي اعتمده وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبداللطيف، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ضمن الاستعدادات المبكرة لتنظيم الامتحانات بشكل منضبط.

استعداد مبكر لضمان أفضل النتائج

تؤكد وزارة التربية والتعليم أن توفير النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 يأتي في إطار خطة تطوير منظومة الامتحانات، وتحقيق العدالة والشفافية بين جميع الطلاب.

ويُنصح طلاب الصف الثالث الثانوي بالبدء في حل النماذج فور إتاحتها، ومراجعة الأخطاء بعناية، والتدريب على إدارة الوقت داخل اللجنة، لضمان تحقيق أفضل أداء ممكن في امتحانات يونيو 2026.