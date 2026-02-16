أصحاب المعاشات خارج حزمة الحماية الاجتماعية 2026.. تفاصيل

تصدر ملف أصحاب المعاشات في الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 محركات البحث، بعد رسالة وجهها الإعلامي محمد علي خير للحكومة، انتقد فيها عدم إدراج أصحاب المعاشات ضمن الزيادات التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، ويرصد الموجز التفاصيل.

الرسالة أثارت تفاعلًا واسعًا، خاصة في ظل ترقب ملايين المواطنين لأي زيادات جديدة تخفف من الأعباء المعيشية.

محمد علي خير: أين أصحاب المعاشات من الزيادة الجديدة؟

تساءل محمد علي خير خلال رسالته: “أين أصحاب المعاشات من الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة اليوم؟ قرأت وشاهدت تفاصيل المؤتمر الصحفي للسيد رئيس الوزراء فلم أجد شيئًا!”.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات كانوا يعلقون آمالًا كبيرة على الحزمة الجديدة، خاصة بعد التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أن شريحة أصحاب المعاشات، التي تُقدَّر بنحو 11.5 مليون مواطن، تحتاج إلى دعم مباشر، مشددًا على أن استمرار الأوضاع الحالية دون زيادة أصبح أمرًا صعبًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2026

كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن، في مؤتمر صحفي، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يبدأ تطبيقها فورًا وتستمر حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026.

أبرز ملامح الحزمة:

400 جنيه مساندة نقدية إضافية لـ10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال مارس وأبريل 2026 (بتكلفة 8 مليارات جنيه).

400 جنيه إضافية خلال رمضان والعيد لـ5.2 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة .

. 300 جنيه إضافية لـ45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات.

3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة.

3 مليارات جنيه زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة حتى يونيو 2026.

3.3 مليار جنيه لتطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا بداية من أبريل.

15 مليار جنيه للإسراع في استكمال المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة.

وأكد رئيس الوزراء أن إجمالي 40 مليار جنيه تمثل مخصصًا إضافيًا تم توفيره لدعم المواطنين، مشيرًا إلى أن ثمار الإصلاح الاقتصادي يتم توجيهها لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

ماذا عن زيادة المعاشات؟

فيما يخص أصحاب المعاشات، أوضح مدبولي أن الحكومة تدرس حاليًا ملف زيادة المعاشات بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء من الدراسة.

إلا أن هذا التصريح لم يُنهِ حالة الجدل، حيث يرى مراقبون أن غياب نص واضح بشأن زيادة المعاشات ضمن الحزمة المعلنة أثار مخاوف قطاع واسع من المواطنين.

ملف المعاشات يعود إلى الواجهة

رسالة محمد علي خير أعادت تسليط الضوء على ملف زيادة المعاشات 2026، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل تشهد الفترة المقبلة إعلانًا رسميًا بزيادة المعاشات ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية؟ أم يظل الملف قيد الدراسة حتى إشعار آخر؟

في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، يظل أصحاب المعاشات في دائرة الترقب، أملاً في قرارات تخفف من أعباء الحياة اليومية.