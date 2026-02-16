اللواء طارق راشد محافظًا لسوهاج.. بداية مرحلة تنفيذية جديدة خلفًا للواء عبد الفتاح سراج

شهدت محافظة سوهاج حركة تغييرات تنفيذية جديدة، بعد صدور قرار بتعيين اللواء طارق راشد محافظًا لسوهاج، خلفًا للواء عبد الفتاح سراج، وذلك ضمن حركة المحافظين الأخيرة التي تستهدف تطوير الأداء الإداري وضخ دماء جديدة في المحافظات، خاصة بمحافظات الصعيد، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ويأتي تعيين محافظ سوهاج الجديد في توقيت مهم، تترقب فيه المحافظة دفعة قوية لملفات التنمية والخدمات، وسط تطلعات واسعة من المواطنين بتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.

خبرات أمنية واسعة تدعم العمل التنفيذي

يُعد اللواء طارق راشد من القيادات الأمنية البارزة التي تولت مناصب مهمة خلال مسيرتها المهنية، من بينها منصب مدير أمن القاهرة، حيث اكتسب خبرات عملية واسعة في إدارة الملفات الأمنية والخدمية، والتعامل مع التحديات الميدانية، واتخاذ قرارات حاسمة في أوقات الأزمات.

وتعكس هذه الخلفية توجه الدولة للاعتماد على قيادات تمتلك خبرة ميدانية وقدرة على الإدارة الفعالة، بما يضمن تحقيق انضباط إداري وتسريع وتيرة العمل داخل الأجهزة التنفيذية، خصوصًا في المحافظات ذات الكثافة السكانية والتحديات التنموية مثل سوهاج.

حركة محافظين جديدة لدعم التنمية في الصعيد

يأتي تعيين محافظ سوهاج الجديد ضمن حركة تغييرات أوسع على مستوى عدد من المحافظات، في إطار خطة الدولة لتطوير الأداء المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتحظى محافظات الصعيد باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومبادرات تطوير الريف، وهو ما يتطلب قيادات تنفيذية قادرة على المتابعة الميدانية المستمرة، والتفاعل المباشر مع احتياجات الشارع.

ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة في سوهاج ستشهد تركيزًا على تسريع تنفيذ المشروعات الجارية، ودعم خطط البنية التحتية، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين في مختلف المراكز والقرى.

ملفات عاجلة على طاولة محافظ سوهاج الجديد

يترقب أهالي سوهاج أولى قرارات المحافظ الجديد، وسط آمال بأن تتضمن المرحلة المقبلة تحركات ملموسة على أرض الواقع، خاصة في عدد من الملفات الحيوية، من بينها:

تطوير شبكة الطرق الداخلية والرئيسية.

تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

رفع كفاءة الخدمات المحلية بالمراكز والقرى.

متابعة مشروعات البنية التحتية المتعثرة.

كما يأمل المواطنون في تعزيز منظومة النظافة، وتحسين مستوى الخدمات اليومية، إلى جانب ضبط الأسواق ومتابعة الالتزام بالأسعار، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر.

تعزيز التواصل مع المواطنين أولوية المرحلة المقبلة

أحد أبرز التحديات التي تنتظر المحافظ الجديد يتمثل في تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، والعمل على حلها بشكل سريع وفعّال.

ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن الإدارة الميدانية والتواجد المستمر في الشارع سيكونان عنصرين حاسمين في بناء جسور ثقة جديدة بين الأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة، بما يسهم في تحقيق استقرار إداري وتنموي متوازن.

اختبار حقيقي للقيادة الجديدة في سوهاج

تمثل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة اللواء طارق راشد على ترجمة خبراته الأمنية إلى أداء تنفيذي متكامل، يحقق تطلعات المواطنين، ويدعم جهود الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة داخل محافظة سوهاج.

ومع بدء مهامه رسميًا، تتجه الأنظار إلى الخطوات الأولى التي سيتخذها محافظ سوهاج الجديد، والتي ستحدد ملامح المرحلة القادمة، في ظل تحديات تتطلب سرعة في الإنجاز، ودقة في الإدارة، وحضورًا ميدانيًا فعالًا يعكس تطلعات أبناء المحافظة نحو مستقبل أفضل.