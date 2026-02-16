الحكومة تعلن موعد زيادة أجور المعلمين 2026 ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة

تصدر موعد زيادة أجور المعلمين 2026 محركات البحث، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، للإعلان عن تفاصيل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرصد الموجز التفاصيل.

تحسين دخول المعلمين والأطباء

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس وجّه باتخاذ إجراءات فورية لتحسين دخول المعلمين والأطباء، في إطار دعم الفئات الأساسية التي تمثل ركيزة تطوير منظومتي التعليم والصحة.

وأوضح مدبولي أن الحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم البدء في تطبيقها فورًا، على أن تستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، بإجمالي تكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه.

تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس وجّه كذلك بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة خلال شهري فبراير ومارس، بحيث يتم الصرف قبل حلول شهر رمضان، وذلك لتيسير الأعباء على الأسر المصرية ومساعدتها في تدبير احتياجات الشهر الكريم.

وأضاف أن صرف الرواتب سيتم قبل المواعيد المقررة، استجابةً لمتطلبات المواطنين، مؤكدًا أن المبلغ المخصص للحزمة — والبالغ 40 مليار جنيه — يمثل اعتمادًا إضافيًا وفّرته الدولة لدعم الفئات المستحقة.

دعم مباشر وتحسين مؤشرات المعيشة

وشدد رئيس الحكومة على أن الحزمة الجديدة تعكس حرص الدولة على ترجمة تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية الكاملة الخاصة بزيادة أجور المعلمين وقيمتها وآليات تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة شاملة لتحسين أوضاع العاملين في القطاعات الحيوية.