فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين 2027.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين 2027، اعتبارًا من اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة التي حددتها الوزارة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

شروط التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين 2027

حددت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وجاءت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم مقيدًا على درجة مالية بوزارة التربية والتعليم أو المديريات التابعة لها.

قضاء 26 شهرًا على الأقل في العمل، و24 شهرًا بالمحافظة المنقول إليها.

ألا يزيد السن عن 56 عامًا في 1/10/2026 (وفقًا للفئات المحددة).

التقدم من خلال جهة العمل الأصلية.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة تشمل:

شهادة طبية رسمية مختومة بشعار الجمهورية.

صورة معتمدة من المؤهل الدراسي (وقرار التعيين لتخصص تكنولوجيا التعليم).

موافقة الزوج للسيدات أو ولي الأمر (حسب الحالة).

صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة جواز سفر سارٍ.

آخر تقريرين كفاءة (كفء للتخصصي / ممتاز للإداري).

بيان موقف الخدمة العسكرية.

موافقة جهة العمل على السفر.

موانع التقدم للإعارات الخارجية 2027

كما حددت الوزارة عددًا من الحالات التي تمنع التقدم، وهي:

عدم استيفاء الفاصل الزمني بعد الإعارة أو البعثات السابقة.

الإحالة للمحاكمة أو وجود عقوبات تأديبية جسيمة.

الحصول على إجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقديم.

العمل بنظام مخفف أو التعيين بنسبة عجز 5%.

رابط التقديم

ومن المقرر إتاحة رابط التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتبارًا من اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، على أن يتم التقديم وفق الإجراءات المحددة من خلال جهة العمل الأصلية.

وينصح الراغبون في التقدم بسرعة استيفاء الشروط وتجهيز المستندات المطلوبة قبل انتهاء فترة التقديم، لضمان قبول الطلب وفق الضوابط المعلنة.