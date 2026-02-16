أكرم الجوهري رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. خبرة رقمية بدرجة وزير

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجديد.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2026 بتعيين لواء مهندس أكرم الجوهري رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير، ويأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية، وتسريع التحول الرقمي، والارتقاء بجودة ودقة البيانات الرسمية لدعم خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية.

خلفية علمية وخبرة مهنية واسعة

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، يحمل أكرم الجوهري شهادة بكالوريوس هندسة الحاسب من الكلية الفنية العسكرية 1991 ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات نظم المعلومات، إدارة مراكز البيانات، أمن الشبكات، تطوير البنية التحتية الرقمية، وإدارة المشروعات الاستراتيجية.

تقلد عدة مناصب قيادية في القوات المسلحة، منها مدير مركز المعلومات الرئيسي، مدير إدارة نظم المعلومات، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لنظم المعلومات، وأسهم في تنفيذ مشروعات قومية مثل البنية التحتية الرقمية للحى الحكومي والمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

المسيرة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

شغل أكرم الجوهري منصب نائب رئيس الجهاز اعتبارًا من 14 فبراير 2025 وأسهم خلال تلك الفترة في دعم التطوير المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي، بما في ذلك إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد كمنصة مصر الرقمية، وترأس عددًا من الوفود والمشاركات الدولية لتعزيز التعاون الإحصائي على مستوى البريكس، منظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة الإحصائية الإفريقية، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة العمل الإحصائي الدولي.

الرؤية المستقبلية للجهاز

تركز الرؤية المستقبلية لقيادة الجوهري للجهاز على التحول الكامل نحو نظم إحصائية رقمية متكاملة وربط قواعد البيانات لتعزيز دقة المؤشرات وسرعة تحديثها، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي، وتعزيز أمن المعلومات وحوكمة البيانات لضمان أعلى مستويات الحماية والسرية، والاستثمار في بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة الكوادر الإحصائية والتكنولوجية بالجهاز، ودعم التكامل مع مؤسسات الدولة لتطوير منظومة البيانات الوطنية الشاملة.

هدف القيادة الجديدة

يعكس اختيار لواء مهندس أكرم الجوهري حرص الدولة على قيادة الجهاز بخبرات تجمع بين الرؤية الاستراتيجية العميقة والكفاءة التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز مكانة الجهاز كمحور أساسي في دعم التخطيط وصنع القرار ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في عالم البيانات.