وزارة العمل تطلق أول وحدة للابتكار والذكاء الاصطناعي.. إليك أبرز مهامها

أطلقت وزارة العمل وحدة التطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي كوحدة مركزية متخصصة بديوان عام الوزارة، تعمل تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، في خطوة تُعد الأولى من نوعها، وتهدف إلى ترسيخ منهجيات الابتكار المؤسسي وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم في تطوير السياسات والخدمات ودعم اتخاذ القرار، وفق ما أعلن محمد جبران، وزير العمل اليوم.

وحدة مركزية لتعزيز الابتكار المؤسسي

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أكد وزير العمل أن إطلاق وحدة التطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي يأتي ضمن خطة جديدة تتبناها الوزارة لتعزيز التفكير الإبداعي والعمل القائم على المعرفة، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في تقديم حلول أكثر دقة، ودعم القيادات بالمعلومات التحليلية في التوقيت المناسب.

وزير العمل

تحويل الأفكار الإبداعية إلى أدوات عمل مستدامة

وأوضح محمد جبران أن الوحدة تستهدف نقل الإبداع والابتكار من مرحلة الأفكار إلى أدوات عمل مؤسسية مستدامة، من خلال إتاحة مساحات منظمة للتجريب وتطوير الأفكار، وبناء نماذج تحليلية وتطبيقات ذكية تخدم قطاعات الوزارة المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات.

دعم القرار وصناعة السياسات بالتحليل والبيانات

وقال وزير العمل إن الوحدة ستتولى إعداد لوحات مؤشرات وتقارير تحليلية مختصرة، وتطوير نماذج استشرافية داعمة لصنع القرار، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى ذكي قائم على البيانات، يُبرز الأثر الحقيقي للسياسات والبرامج المنفذة داخل الوزارة.

بناء القدرات ودعم الشباب والمبادرات الإبداعية

وأشار جبران إلى أن الوحدة ستلعب دورًا محوريًا في بناء قدرات العاملين والشباب في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية الإبداعية المرتبطة بمجالات عمل وزارة العمل، بما يعزز من جاهزية الكوادر البشرية لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

معمل الابتكار ركيزة أساسية لعمل الوحدة

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن معمل الابتكار يُعد أحد الركائز الرئيسية لعمل الوحدة، باعتباره مساحة مؤسسية منظمة للتجريب الإبداعي وتطوير الحلول المبتكرة، حيث يتيح اختبار الأفكار والسياسات والخدمات على نطاق محدود قبل تعميمها، وتحويل أفكار العاملين والشباب والمبادرات المجتمعية إلى نماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ.

تكامل دون تداخل في الاختصاصات

وأضاف وزير العمل أن معمل الابتكار يعمل على تطوير استخدامات عملية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم، في إطار تكاملي داعم للإدارات القائمة، ودون أي تداخل في اختصاصاتها، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.