وزارة العمل تطرح 7574 فرصة عمل في 13 محافظة.. إليك تفاصيلها

نشرة توظيف وزارة العمل.. ارتفعت وتيرة التحركات الحكومية لتوفير وظائف لائقة مع إعلان وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية الجديدة، التي تفتح الباب أمام آلاف فرص العمل في محافظات مختلفة، بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، دعمًا لدمج الشباب وذوي الهمم في سوق العمل وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

7574 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة

أوضح بيان وزارة العمل الذي حصل الموجز على نسخة منه، أن 63 شركة من القطاع الخاص في 13 محافظة أبدت استعدادها لتوفير 7574 فرصة عمل متنوعة، من بينها فرص مخصّصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، وبرواتب مجزية تُحدد وفق المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور والاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي.

محافظات الوظائف المتاحة بـ نشرة التوظيف

تشمل نشرة توظيف وزارة العمل فرص عمل في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، دمياط، المنيا، أسيوط، بني سويف، سوهاج، أسوان، جنوب سيناء.

تخصصات ومهن واسعة ومتنوعة

تتضمن فرص العمل تخصصات تشمل: أخصائيو تسويق، أخصائيو موارد بشرية، مهندسو اتصالات وكهرباء، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، مديرو صيانة، محاسبون، مشرفو مواقع وتنجيد، (ليدي جارد – إناث)، مشرفو إنتاج، شيفات، أخصائيو مشتريات، بائعون، مقدمو طلبات، أمناء مخازن، مندوبو مبيعات، مراقبو جودة، فنيون بمختلف التخصصات، سائقون برخص متنوعة، أفراد أمن، فرص فندقة ومطاعم، عمال إنتاج ونظافة، وتخصصات أخرى.

متابعة ميدانية وتطبيق الحد الأدنى للأجور

وجّه وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة، لضمان استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المنشآت المعلنة عن الوظائف، مع التشديد على المصداقية في نشر الفرص وتوثيق عملية التوظيف حتى تسلّم العامل مهام عمله رسميًا.

دعوة الشباب للقطاع الخاص وبرامج تدريب مجانية

جدّد الوزير دعوته لشباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة توفر منظومة متكاملة للتدريب المهني المجاني، لتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، وأن الوزارة تواصل جهودها لتوفير وظائف حقيقية تضمن حياة كريمة وتحقق طموحات الشباب عبر نشرة التوظيف نصف الشهرية.

طريقة التقديم خلال ديسمبر 2025

بيّنت وزارة العمل أن التقديم يتم خلال ديسمبر 2025 عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، ويمكن التقديم مباشرة عبر بيانات الشركات بالنشرة أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

نشرة نصف شهرية بانتظام

تُصدر النشرة كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وإعداد منى شوقي – باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة في المحافظات.

وظائف مخصّصة لذوي الهمم وفق القانون

أكدت الوزارة أن النشرة تتضمن وظائف مخصّصة لذوي الهمم تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُلزم المنشآت بنسبة 5% من إجمالي العاملين لصالح هذه الفئة، ضمن خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.