بالأسماء.. وزارة العمل توقف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج

وزارة العمل.. قرر وزير العمل محمد جبران، إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بعد رصد مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء، وذلك لضمان حقوق المواطنين وتنظيم سوق التشغيل الخارجي، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل لضبط منظومة تشغيل العمالة المصرية بالخارج.

قائمة الشركات التي تم إيقاف نشاطها

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أوضحت وزارة العمل أن قائمة الشركات الموقوفة: الحلال (ترخيص 372)، مصر كناري (1470)، البدوي (638)، منارة الخليج (1030)، المعقب العربي (722)، أسياد (1335)، عبد الرازق (357)، الغامدي (728)، أبو غازي (150)، لايت (928)، العدالة (288).

استمرار الحملات الرقابية

وأكد وزير العمل أن الوزارة لن تتهاون مع أي شركة تخالف الضوابط المنظمة لنشاط إلحاق العمالة بالخارج، موضحًا أن حقوق المواطنين تمثل خطًا أحمر، وأن الوزارة ستستمر في الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون.

توجيهات للمواطنين

دعت وزارة العمل المواطنين إلى عدم التعامل مع الشركات الموقوفة والالتزام فقط بالجهات المرخصة والمعتمدة، لضمان حماية حقوقهم، مشددة على استمرار متابعة السوق واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنضبطة.

تسليم عقود عمل جديدة للشباب

قام وزير العمل صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بتسليم 25 عقد عمل جديد لشباب اجتازوا اختبارات التشغيل للعمل في مهن النجارة والحدادة والبناء بدولة الإمارات، بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل وبالتنسيق الكامل مع مكتب التمثيل العمالي في الإمارات.

رسالة الوزير للشباب

وجّه جبران رسالة للشباب، مؤكدًا: "أنتم سفراء لمصر في الخارج، وتمثّلون وطنكم ووزارة العمل خير تمثيل. نعوّل عليكم في تقديم الصورة المشرفة للعامل المصري المنضبط والمجتهد، وأن تكونوا نموذجًا في الالتزام والأداء والمسؤولية. الوزارة تتابعكم خطوة بخطوة، ونجاحكم هو نجاح لنا جميعًا."

التوسع ببرامج التشغيل الخارجي

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في التوسع ببرامج التشغيل الخارجي، وتعمل على توفير فرص عمل حقيقية تضمن حقوق العمالة المصرية وتفتح لهم مسارات مهنية أفضل، مؤكدًا متابعة الوزارة للشباب من خلال مكتب التمثيل العمالي لتيسير كل شؤونهم.