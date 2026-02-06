بالتزامن مع عرض مسرحيتها.. جومانا مراد تتصدر تريند اكس في مصر والسعودية

جومانا مراد تتصدر التريند بالتزامن مع عرض مسرحيتها

تصدرت الفنانة جومانا مراد تريند منصة اكس في مصر والسعودية في الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع عرض مسرحيتها سمن على عسل في المملكة العربية السعودية على مسرح محمد العلي بمنطقة البوليفارد، وطرح برومو مسلسلها الجديد اللون الأزرق في موسم رمضان المقبل ٢٠٢٦.

أحداث مسرحية «سمن على عسل» لـ جومانا مراد

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي خفيف حول شخصية «برهان» الشاب الهادئ، الذي يجد نفسه في مواجهة غير متوقعة مع «هالة» الهاربة من جريمة قتل، لتتشابك الأقدار بينهما داخل سلسلة من المفارقات الطريفة، وسط شخصيات غريبة تلعب الصدفة دورًا أساسيًا في تغيير مسار الأحداث.

أبطال العمل

ويشارك في بطولة العمل كل من جومانا مراد، معتصم النهار، شكران مرتجى، فؤاد يمين، أيمن رضا، أحمد عبد الوهاب، وسارة بركة.

فريق العمل وموعد العروض

المسرحية من تأليف ممدوح حمادة، إخراج بتول عرفة، إنتاج حماده إسماعيل، و إشراف عام أحمد إسماعيل، ومن المقرر استمرار عروضها حتى 7 فبراير على مسرح محمد العلي.

برومو مسلسل «اللون الأزرق»

كما حقق برومو مسلسل اللون الأزرق 3 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة منذ طرحه لعرضه ضمن سباق موسم رمضان المقبل على شاشات قنوات الشركة المتحدة.