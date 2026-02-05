أسعار البنزين والسولار في مصر تستقر اليوم الخميس 5 فبراير 2026

شهدت أسعار الوقود في مصر اليوم الخميس 5 فبراير 2026 استقرارًا ملحوظًا، وسط متابعة يومية من المواطنين ومحطات الوقود على حد سواء، في ظل ارتباطها المباشر بتكاليف المعيشة والنقل والخدمات الأساسية.

استقرار الأسعار يعكس سياسة واضحة

يواصل سوق الوقود المحلي التزامه بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الدولة، حيث لم تشهد محطات التوزيع أي تغييرات أو اضطرابات في الإمدادات. ويؤكد هذا الاستقرار التزام الحكومة بسياسة ثابتة للحد من أي مفاجآت سعرية تؤثر على حركة المرور ووسائل النقل العام والخدمات اللوجستية.

أسعار البنزين اليوم

بلغ سعر بنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا للتر، وهو النوع الأكثر استخدامًا بين السيارات القديمة وسيارات الأجرة، مما يجعله مؤثرًا على حركة التنقل اليومي لملايين المواطنين.

أما بنزين 92 فقد استقر عند 19.25 جنيهًا للتر، وهو الوقود المفضل للسيارات الخاصة الحديثة نسبيًا، ويوازن بين الأداء والسعر.

في حين بلغ سعر بنزين 95 21 جنيهًا للتر، وهو مخصص للسيارات ذات المحركات المتطورة، ويعكس ثبات سعره التزام الدولة بالسياسة السعرية دون تعديل، لضمان استقرار تكاليف تشغيل هذه الفئة من المركبات.

سعر السولار وتأثيره على الاقتصاد

سجل السولار استقرارًا عند 17.50 جنيهًا للتر، وهو الوقود الأساسي للنقل الثقيل ووسائل النقل العام والقطاع الزراعي وبعض الصناعات. ويسهم هذا الاستقرار في منع أي زيادات محتملة في أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالنقل.

الغاز الطبيعي للمنازل: نظام شرائح لتخفيف الأعباء

واصلت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل العمل بنظام الشرائح:

الشريحة الأولى (0–30 متر³): 4 جنيهات للمتر المكعب، تستهدف الأسر ذات الاستهلاك المنخفض.

4 جنيهات للمتر المكعب، تستهدف الأسر ذات الاستهلاك المنخفض. الشريحة الثانية (31–60 متر³): 5 جنيهات للمتر المكعب، تشمل الأسر متوسطة الاستهلاك.

5 جنيهات للمتر المكعب، تشمل الأسر متوسطة الاستهلاك. الشريحة الثالثة (أكثر من 60 متر³): 7 جنيهات للمتر المكعب، لتشجيع الاستخدام الرشيد وتوجيه الدعم لمن يحتاجه.

يساعد هذا النظام في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية على الأسر، مع تعزيز الاستخدام الاقتصادي للغاز الطبيعي.

أسعار غاز السيارات والصناعات

بلغ سعر غاز السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا للعديد من السائقين الراغبين في خفض تكلفة الوقود.

كما سجل غاز الصب الصناعي نحو 16 ألف جنيه للطن، وهو عنصر أساسي لتشغيل المصانع والأنشطة الإنتاجية، بينما بلغ غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، ما يعكس تأثيره المباشر على قطاع مواد البناء.

أسعار أسطوانات البوتاجاز

استقرت أسطوانة البوتاجاز المنزلية عند 225 جنيهًا، وهي الأكثر استخدامًا في المنازل، فيما بلغ سعر الأسطوانة التجارية نحو 450 جنيهًا، لتلبية احتياجات المطاعم والمنشآت التجارية.

التزام الدولة بالاستقرار السعري

يؤكد تثبيت أسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز حرص الدولة على توفير الوقود بأسعار مستقرة رغم التغيرات العالمية، للحفاظ على استقرار السوق المحلي وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار الحادة، مع التأكيد على أهمية متابعة الأسعار يوميًا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين والاقتصاد الوطني