طرح 1100 فرصة عمل في محطة الضبعة النووية برواتب تصل لـ 40 ألف جنيه

وظائف محطة الضبعة النووية.. في خطوة تعزز مسار التشغيل داخل المشروعات القومية الكبرى، كشفت وزارة العمل عن توفير عدد من الوظائف الفنية داخل مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك ضمن توجهات الوزير محمد جبران لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية برواتب تنافسية ومزايا شاملة، بالتعاون مع شركة تريست روسيم المنفذة لأعمال الإنشاءات بالمحطة.

وينشر الموجز في هذه السطور تفاصيل وظائف وزارة العمل في مشروع الضبعة النووية.

وزارة العمل تعلن عن وظائف فنية داخل محطة الضبعة النووي

أوضحت الوزارة أن الإدارة العامة للتشغيل، وبالتنسيق مع شركة تريست روسيم، أتاحت مجموعة من الوظائف المتخصصة داخل المشروع، تشمل لحّامين كهرباء وأرجون وCO₂ بعدد 300 وظيفة، إضافة إلى 500 فني تركيبات هياكل معدنية، و300 مبيض محارة، في إطار التوسع المتواصل في تشغيل العمالة الفنية داخل المشروع.

وزارة العمل

مزايا شاملة ورواتب تصل إلى 40 ألف جنيه

أكدت الوزارة أن الوظائف تأتي مصحوبة بمجموعة من المزايا المقدمة للمتقدمين، تشمل توفير ثلاث وجبات يوميًا، وإقامة كاملة داخل سكن مخصص للعاملين، ووسائل انتقال من وإلى موقع المشروع، إلى جانب التأمين الاجتماعي والصحي.

وأشارت إلى أن الرواتب تبدأ من 13 ألف جنيه وتصل إلى 40 ألف جنيه وفقًا لسنوات الخبرة واجتياز الاختبارات الفنية.

مواعيد الاختبارات والتقديم على وظائف محطة الضبعة

قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الاختبارات تُجرى من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا لحين اكتمال العدد المطلوب، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، على أن يكون يوم التقديم هو نفسه يوم إجراء الاختبار، وأضافت أن المقبولين سيعملون بنظام 24 يوم عمل و6 أيام راحة، بواقع 8 ساعات يوميًا.

مقر استقبال المتقدمين وطرق التواصل

ذكرت الوزارة أن التقديم يتم بمقر شركة تريست روسيم بجوار كافيتريا الساحل الشمالي – الضبعة – محافظة مطروح. وللاستعلام يمكن التواصل عبر:

ناجي: 01029951811

صلاح محمد: 01040988442

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي استمرارًا لجهودها في دعم المشروعات القومية العملاقة وتنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران بتوسيع مظلة التشغيل وتحقيق فرص عمل تصنع مسارًا مهنيًا مستقرًا للشباب.

الوزير يسلم عقود عمل جديدة للشباب للعمل بالإمارات

وفي سياق متصل، سلّم وزير العمل محمد جبران، أمس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، 25 عقد عمل جديد للشباب الذين اجتازوا اختبارات التشغيل المقدمة للعمل في مهن النجارة والحدادة والبناء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل ومكتب التمثيل العمالي بالإمارات.

وزير العمل

جبران: "أنتم سفراء لمصر.. ونجاحكم نجاح لنا جميعًا"

وخلال لقائه بالشباب، وجه الوزير رسالة أكد فيها أنهم يمثلون مصر في الخارج، قائلاً:"أنتم سفراء لمصر في الخارج، وتمثّلون وطنكم وأهلكم ووزارة العمل خير تمثيل.. ونعوّل عليكم في تقديم الصورة المشرفة للعامل المصري المنضبط والمجتهد، وأن تكونوا نموذجًا في الالتزام والمسؤولية. الوزارة تتابعكم خطوة بخطوة، ونجاحكم هو نجاح لنا جميعًا."

وأضاف جبران أن الوزارة مستمرة في التوسع ببرامج التشغيل الخارجي، وتركز على توفير فرص عمل تضمن حقوق العمالة المصرية وتفتح أمامهم مسارات مهنية أفضل. واختتم بتوجيه الشكر للشباب متمنيًا لهم رحلة عمل ناجحة في الإمارات، مؤكدًا أن مكتب التمثيل العمالي سيواصل متابعة شؤونهم لضمان تيسير إجراءات عملهم في الدولة.