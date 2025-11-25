محافظ الجيزة يكشف مستجدات تطوير التأمين الصحي لخدمة 5.476 مليون مواطن

اجتمع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مع الدكتور محمود المعداوي، مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، لمتابعة مستجدات تطوير منظومة التأمين الصحي والعمل على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل وحدات الفرع بما يضمن جودة الخدمة للمواطنين.

ويستعرض الموجز فيما يلي أبرز مستجدات تطوير منظومة التأمين الصحي في الجيزة.

جهود التأمين الصحي في الجيزة

تم خلال اللقاء استعراض جهود فرع التأمين الصحي الذي يقدم خدماته لحوالي 5 ملايين 476 ألف منتفع بالمحافظة، تشمل موظفي الجهاز الإداري والقطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، والأرامل، والمواليد، وطلاب المدارس.

محافظ الجيزة

وأكد المحافظ أن حجم المنتفعين يعكس أهمية استمرار تحديث الوحدات الطبية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

تطوير الوحدات الطبية في مختلف المناطق

وشهد اللقاء عرضًا لأعمال التطوير التي تمت في عدد من العيادات بالمحافظة، مثل عيادات الصف والبدرشين وروز اليوسف ببولاق الدكرور، والبراغيل، ومركز كُلى البطران.

كما تم استعراض الأعمال الجارية في عيادة أطفيح وأقسام الأسنان والأورام والأشعة والمعامل بعيادة الهرم، إلى جانب الاستعداد لتفعيل نظام النداء الآلي داخل عيادة الهرم الأسبوع القادم، لتعزيز انسيابية الخدمة وتقليل التكدس داخل العيادة.

استمرار دعم تطوير التأمين الصحي

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة مستمرة في دعم جهود تطوير وحدات التأمين الصحي، مشددًا على أهمية تحسين البنية الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة وفق توجيهات الدولة، مع التركيز على تحديث الأقسام الحيوية وتزويدها بالتجهيزات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المرضى.

خطة التطوير وتعزيز الكفاءة

وأوضح الدكتور محمود المعداوي، مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة، أن خطة التطوير تشمل تعزيز جاهزية الوحدات الطبية من خلال تحديث الأجهزة ورفع كفاءة الأقسام المختلفة وتوفير الكوادر اللازمة. وأكد المعداوي استمرار العمل والتنسيق الكامل مع محافظة الجيزة لضمان تقديم خدمة صحية أفضل وشاملة لجميع المنتفعين بالمحافظة.

تطوير منظومة النقل الحضاري

من جانب آخر، وفي إطار جهود محافظة الجيزة لتطوير منظومة النقل الحضاري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

عقد محافظ الجيزة أمس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ منظومة استبدال مركبات التوك توك بالسيارة الحضارية الصغيرة، وذلك بحضور ممثلي البنوك الوطنية والجهات الممولة و الإدارة العامة للمرور و أجهزة المدن الجديدة.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الخطوات التنفيذية الجارية للمنظومة مشيرًا إلى أنه في اليوم الأول للإعلان عنها تلقى حي العجوزة 64 طلبًا من المواطنين الراغبين في الإحلال والاستبدال.

كما أوضحت الجهة المسوّقة أنه تم حتى الآن تم بيع 34 مركبة جديدة وجرى تسجيل وترخيص 9 مركبات منها بحي الهرم عقب ساعات قليلة من بدء طرحها.