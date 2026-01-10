بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار..القنوات الناقلة للمباراة في كأس أمم أفريقيا

تحظى بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، مع اقتراب المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026، المقامة حاليًا في المغرب، وتعد هذه المباراة واحدة من أقوى قمم البطولة، نظرًا لتاريخ المنتخبين العريق وطموحهما في الوصول إلى نصف النهائي والمنافسة على اللقب القاري، ويستعرض الموجز التفاصيل.

بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية والعربية بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار مساء اليوم السبت 10 يناير 2026، حيث يلتقي الفراعنة مع منتخب الأفيال في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين. وتقام المباراة على ملعب أدرار بمدينة أكادير المغربية، وسط أجواء حماسية وترقب كبير من الجماهير.

وتزداد عمليات البحث عن بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار مع اقتراب موعد اللقاء، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات المنتخب المصري في استعادة أمجاده القارية.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار.. التوقيت الرسمي للمواجهة المرتقبة

يُعد موعد المباراة من أكثر ما يشغل الجماهير الباحثة عن بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار، حيث تنطلق صافرة البداية:

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

ويأمل جمهور الفراعنة أن يكون بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار شاهدًا على تأهل جديد يقرّب المنتخب من اللقب الأفريقي.

القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس نقل بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر القنوات التالية:

beIN Sports MAX 1

beIN Sports MAX 2

beIN Sports MAX 3

وتوفر القنوات تغطية شاملة قبل وأثناء وبعد بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة.

معلق بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار للمعلق الرياضي علي محمد علي، عبر قناة beIN Sports MAX 1، وهو ما يضيف مزيدًا من المتعة والحماس للمواجهة المنتظرة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار

يدخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل قوي، بحثًا عن الفوز في بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار، ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني على العناصر التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – حسام عبد المجيد – رامي ربيعة – أحمد فتوح

محمد هاني – ياسر إبراهيم – حسام عبد المجيد – رامي ربيعة – أحمد فتوح خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور

حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح

كما تضم دكة البدلاء أسماء مؤثرة قادرة على صنع الفارق خلال بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار، مثل زيزو، مصطفى محمد، تريزيجيه، وأسامة فيصل.

مشوار مصر وكوت ديفوار قبل بث مباشر المباراة

وصل منتخب مصر إلى ربع النهائي بعد فوز مستحق على بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16، ليضرب موعدًا ناريًا في بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار. في المقابل، تأهل منتخب كوت ديفوار بعد اكتساح بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، مؤكدًا جاهزيته للمواجهة القوية.

ويمتلك المنتخبان تاريخًا طويلًا من الصدامات القوية، ما يجعل بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار محط أنظار القارة السمراء بأكملها.

أهمية بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار في مشوار البطولة

تمثل هذه المباراة بوابة العبور إلى نصف النهائي، حيث يواجه الفائز منتخب السنغال. لذلك، فإن بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار لا يحدد فقط المتأهل، بل يرسم ملامح المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية 2026.

تبقى الأنظار معلقة على بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار، في انتظار ليلة كروية استثنائية، يأمل فيها الجمهور المصري أن يواصل الفراعنة حلمهم الأفريقي، ويخطوا خطوة جديدة نحو منصة التتويج.