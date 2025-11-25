بالأرقام.. مؤشرات الإنتاج الصناعي في مصر خلال سبتمبر ومفاجأة بالصناعات الإلكترونية والورقية

مؤشرات الإنتاج الصناعي في مصر.. شهد الإنتاج الصناعي في مصر تباينًا ملحوظًا في الأداء خلال شهر سبتمبر 2025، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 5.3٪ مقارنة بشهر أغسطس، لكنه سجل ارتفاعات قوية في قطاعات الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والورق.

انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 119.60 خلال سبتمبر 2025 مقابل 126.30 في أغسطس، مسجلاً انخفاضًا قدره 5.3٪.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع بعض الأنشطة الاستهلاكية وانخفاض الطلب الموسمي، رغم استمرار النمو في بعض القطاعات المتخصصة.

رئيس جهاز الإحصاء

ويشار إلى أن جهاز الإحصاء، قام بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وفق دليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4)، واعتماد الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013 منذ يناير 2020، لتقديم صورة دقيقة عن أداء الصناعات المصرية.

ارتفاع ملحوظ في بعض القطاعات الحيوية

شهدت صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية في مصر ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ الرقم القياسي 78.11 في سبتمبر مقارنة بـ55.66 في أغسطس، مسجلاً زيادة بنسبة 40.33٪ نتيجة زيادة الإنتاج وتوسع الطلب المحلي والدولي على هذه المنتجات.

كما سجلت صناعة الورق ومنتجاته ارتفاعًا إلى 82.17 خلال سبتمبر مقابل 75.44 في أغسطس، بنسبة زيادة بلغت 8.92٪، نتيجة ارتفاع الطلب في السوق المحلية والقطاعات الصناعية المختلفة.

تراجع القطاعات الاستهلاكية مع اقتراب موسم الشتاء

على الجانب الآخر، تراجعت صناعة المشروبات في مصر إلى 413.49 خلال سبتمبر مقارنة بـ622.39 في أغسطس، بانخفاض بلغ 33.56٪، نتيجة انخفاض الاستهلاك مع اقتراب فصل الشتاء، كما انخفض الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة إلى 231.05 مقابل 278.35 في أغسطس، بنسبة انخفاض 16.99٪، نتيجة حالة السوق الموسمية وانخفاض الطلب.

الأداء الصناعي لشهر سبتمبر

توضح البيانات الأولية أن الصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر تشهد تباينًا واضحًا بين القطاعات الحيوية والصناعات الاستهلاكية، حيث يعكس ارتفاع الصناعات الإلكترونية والورقية فرص النمو المستدام، في حين يشير انخفاض المشروبات والملابس الجاهزة إلى تأثير المواسم على الإنتاج والاستهلاك.