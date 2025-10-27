الإحصاء يعلن مفاجآت وأرقام غير مسبوقة في التعداد الاقتصادي لمصر.. تفاصيل

نتائج التعداد الاقتصادي.. احتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بـاليوم العالمي للإحصاء، وأعلن خلال الفعالية نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022/2023، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على 99.85% من إجمالي المنشآت في مصر بعدد 3.852 مليون منشأة، مقابل 5917 منشأة فقط في القطاعين العام والأعمال العام بنسبة 0.15%.

القطاع الخاص يهيمن على العمالة في الاقتصاد المصري

أوضح تقرير نتائج التعداد الاقتصادي السادس، الذي حصل الموجز على نسخة منه، أن عدد العاملين في الاقتصاد المصري بلغ 15.23 مليون عامل، منهم 14.31 مليون في القطاع الخاص بنسبة 93.9%، بينما يعمل 923 ألف موظف فقط في القطاعين العام والأعمال العام بنسبة 6.1%.

الأجور

القطاع الخاص يستحوذ على 80% من الأجور والإنتاج المحلي

بيّن التعداد الاقتصادي أن إجمالي الأجور في مصر بلغ 744.1 مليار جنيه، منها 596.7 مليار جنيه في القطاع الخاص بنسبة 80.2%، مقابل 147.4 مليار جنيه في القطاعين العام والأعمال العام بنسبة 19.8%.

كما أظهرت النتائج أن إجمالي الإنتاج المحلي وصل إلى 8.9 تريليون جنيه، منها 7.56 تريليون جنيه للقطاع الخاص بنسبة 85%، و1.33 تريليون جنيه للقطاعين العام والأعمال العام بنسبة 15%.

القيمة المضافة والتكوين الرأسمالي

بلغت القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد المصري نحو 4.97 تريليون جنيه، استحوذ القطاع الخاص منها على 4.23 تريليون جنيه بنسبة 85.2%، بينما بلغت حصة القطاعين العام والأعمال العام 0.737 تريليون جنيه بنسبة 14.8%.

كما سجل التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي نحو 645.16 مليار جنيه، منها 409.3 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة 63.4%، و235.8 مليار جنيه للقطاعين العام والأعمال العام بنسبة 36.6%.

نتائج مسح العمالة خارج المنشآت لعام 2022

أظهر مسح العمالة خارج المنشآت الذي أجراه الجهاز في عام 2022 أن عدد العاملين بلغ 7.49 مليون، يشكل الذكور منهم 92.5% (6.93 مليون عامل)، بينما تمثل الإناث 7.5% (559 ألف عاملة).

وأوضح التقرير أن الأجور المحصلة بلغت 128.9 مليار جنيه للعاملين في وظائفهم الأساسية، إضافة إلى 344.7 مليون جنيه لمن يعملون في وظيفة ثانية، وبلغ إجمالي الإنتاج لهؤلاء العاملين 127.4 مليار جنيه، بإجمالي قيمة مضافة 93.8 مليار جنيه.