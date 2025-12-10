سر انفعال محمد صبحي وفيديو «الزعيق» بالسائق.. صحة متدهورة وتجاوزات الجماهير

تصدر الفنان الكبير محمد صبحي محركات البحث بعد انتشار فيديو أُسيء تفسيره، ظهر فيه وهو يوجه عتابًا حادًا لسائقه عقب انتهاء تكريمه بمهرجان «آفاق» في دار الأوبرا، وراء المشهد ضغوط صحية ونفسية، وتجاوزات من المتجمهرين، مما كشف ملابسات لم يلتفت إليها رواد السوشيال ميديا.

فيديو متداول يثير الجدل

شهدت الساعات الأخيرة تداولًا واسعًا لمقطع يظهر الفنان محمد صبحي منفعلاً على سائقه لعدم وجوده قرب السيارة فور انتهاء التكريم، ما تسبب في موجة انتقادات كبيرة.

تجاهل ظروفه الصحية بعد خروجه من المستشفى

أكد مقربون أن صبحي خرج من المستشفى قبل أيام فقط، وكان غير قادر على الوقوف طويلًا، ما جعل غياب السائق يضعه في موقف مرهق صحيًا.

التفاف الجمهور والهواتف زاد من توتر الموقف

تعرض محمد صبحي لمضايقات من بعض الحضور الذين التفوا حوله وصوروه دون إذن، بهدف جمع مشاهدات، وهو سلوك أصبح مزعجًا للكثير من الفنانين، خصوصًا في المناسبات الرسمية والعزاءات.

أسباب الانفعال: صحة ضاغطة وضجة عامة وإهمال السائق

اجتمعت ثلاثة عوامل لتفسير انفعاله:

حالته الصحية بعد العلاج. الضغط النفسي والتصوير العشوائي. غياب السائق عن موقعه المتفق عليه.

تكريم صبحي في ختام مهرجان «آفاق» المسرحي

شهد مسرح الهناجر اختتام فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان آفاق مسرحية بحضور الفنان محمد صبحي بصفته الرئيس الشرفي للمهرجان، والذي حمل هذا العام اسم الفنان الكبير عبد الوارث عسر، وتضمن الحفل كلمات افتتاحية وتكريم مجموعة من كبار المسرحيين.

ختام الحفل برعاية وزارة الثقافة

قدمت الممثلة حنان شوقي حفل الختام الذي بدأ بالسلام الوطني، ثم تكريمات رسمية لعدد من رموز المسرح، في أمسية احتفالية جمعت الفنانين والجمهور.