إصابة أفشة تشغل الأهلي قبل مواجهة إنبي..وفحص طبي غدًا للاطمئنان على حالته

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب محمد مجدي أفشة يعاني من آلام في عضلة السمانة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في مواجهة الأردن ضمن بطولة كأس العرب، وأكد جاب الله أن أفشة سيخضع لفحص طبي شامل على هامش مران الفريق غدًا، لتحديد مدى الإصابة ووضع برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل المناسب للحفاظ على جاهزيته البدنية قبل المباريات القادمة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويواصل الأهلي تدريباته المكثفة على ملعب مدينة نصر، استعدادًا لمواجهة فريق إنبي مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز جميع اللاعبين لمباريات الدوري والكأس.

المدير الفني يمنح أشرف داري فرصة للتقييم

في سياق آخر، كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن قرار المدير الفني الدنماركي ييس توروب بمنح المغربي أشرف داري مدافع الفريق فرصة للمشاركة خلال مباريات كأس عاصمة مصر، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استمراره مع الفريق أو رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت المصادر إن توروب لم يشاهد اللاعب في الملعب منذ توليه قيادة الفريق بسبب الإصابات المتكررة، التي أبعدت أشرف داري عن المشاركة في فترات طويلة منذ انضمامه للأهلي. وأضافت المصادر أن المدير الفني طلب من إدارة النادي التحلي بالصبر قبل اتخاذ القرار النهائي، خاصة أن الفريق يعاني من أخطاء دفاعية متكررة، حيث استقبل مرمى الأهلي 13 هدفًا خلال 12 مباراة فقط، وهو معدل كبير لم يشهده الفريق من قبل.

نفى العودة المحتملة لتوفيق وحمدي

كما نفت مصادر داخل الأهلي ما تردد عن إمكانية عودة كل من أكرم توفيق لاعب الشمال القطري وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، للاعتبارات الفنية والمالية، وأوضحت المصادر أن اللاعب الأول رحل بقرار شخصي ورفض التجديد، بينما طالب فتحي بعقد مالي طويل الأمد لم يوافق عليه النادي، لذلك لم يتم فتح أي مفاوضات رسمية معه.

ملفات هامة لمجلس الإدارة لتعزيز استقرار النادي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بقطاعات النادي المختلفة، وشملت الاجتماع متابعة أداء شركات الأهلي الأربع، وهي شركات كرة القدم، والمنشآت الرياضية، والخدمات، والإنتاج الإعلامي.

واستعرض المجلس الرؤية المستقبلية للشركات الأربعة لضمان زيادة العائد على الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية، مع مراعاة الأعباء المالية الكبيرة الناتجة عن تطوير البنية التحتية وتوسيع خدمات النادي. كما تم توجيه الشكر لمجالس الإدارات السابقة والحالية على جهودهم، وحثهم على الاستمرار في العمل وفق خطة استراتيجية شاملة تواكب تطلعات الأعضاء والجماهير.

وفي مجال المنشآت الرياضية، استعرض المجلس التقدم في مشروع المدينة الرياضية بفرع النادي بالشيخ زايد، مع التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني لمشروعات الاستاد الرياضي والدراسات الخاصة بإنشاء أفرع جديدة، أما في شركة كرة القدم، فقد تم التركيز على عقود الرعاية الجديدة والعقود التجارية، بينما ناقش المجلس الموقف المالي لشركة الخدمات والمشروعات المستقبلية، وتطوير قناة الأهلي والبرامج الإعلامية الخاصة بالنادي لضمان وصولها لأعلى مستوى من الجودة.