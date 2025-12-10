الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح قوية على 7 محافظات اليوم

تقلبات جوية تضرب شرق البلاد وتحذيرات من انخفاض الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تطور سريع في حالة الطقس، مع تقدم السحب الرعدية على عدد من محافظات شرق البلاد، تشمل: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الشرقية، والإسماعيلية والسويس إضافة إلى مدن القناة، وسط توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط ملحوظ للرياح يؤدي لزيادة الإحساس ببرودة الطقس، ويستعرض الموجز التفاصيل.

وأكدت الهيئة أن الخرائط تشير إلى استمرار تأثير السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع احتمالات متفاوتة لهطول الأمطار خلال ساعات المساء والليل.

انخفاض كبير في درجات الحرارة وسحب رعدية وبرق

وبحسب بيان الأرصاد، يشهد الطقس اليوم الأربعاء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، حيث يسود طقس خريفي معتدل نهارًا على شمال البلاد، ويميل إلى البرودة الشديدة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر.

وتتوقع الهيئة ظهور سحب رعدية يصاحبها برق وتساقط لحبات البرد على بعض المناطق، خصوصًا في محافظات شرق البلاد والسواحل الشمالية.

طقس القاهرة: أمطار خفيفة ورياح تزيد الإحساس بالبرودة

تشير التوقعات إلى أن القاهرة الكبرى ستشهد اليوم طقسًا معتدل الحرارة نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا، مع نشاط للرياح يزيد الإحساس بدرجات الحرارة المنخفضة. كما تظل الفرص قائمة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من العاصمة.

كما يمتد نفس الطقس إلى الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس أكثر دفئًا في جنوب الصعيد نهارًا، مع برودة واضحة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المناطق

القاهرة الكبرى وشمال البلاد

العظمى: 19

19 الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

العظمى: 18

18 الصغرى: 14

شمال الصعيد

العظمى: 19

19 الصغرى: 8

جنوب الصعيد

العظمى: 23

23 الصغرى: 11

وتوضح الأرصاد أن نشاط الرياح المصاحب للمنخفض الجوي يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس عن المعدلات المُسجّلة فعليًا.

تحذيرات مهمة للمواطنين

وجهت هيئة الأرصاد عدة نصائح لتجنب تأثيرات موجة الطقس الحالية، أبرزها:

تجنب الوقوف أسفل الأشجار ولوحات الإعلانات خلال الأمطار الرعدية.

القيادة بحذر على الطرق السريعة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

ارتداء ملابس ثقيلة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والليل.

متابعة بيانات الأرصاد بشكل مستمر لعدم استقرار الحالة الجوية.

متابعة لحظية لحالة الطقس

يواصل فريق الرصد والمتابعة تقديم تقارير فورية لحركة السحب الرعدية وتغيرات درجات الحرارة، إلى جانب تحديثات مستمرة بشأن مواقع سقوط الأمطار وتطور الموجة الباردة التي تشهدها البلاد.