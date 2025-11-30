طقس خريفي مستقر نسبيًا اليوم مع شبورة كثيفة وفرص أمطار شمالية

تشهد حالات الطقس اليوم الأحد تراجعًا إضافيًا في درجات الحرارة على معظم المحافظات، نتيجة دخول كتلة هوائية باردة، ما يسهم في سيادة طقس لطيف نهارًا على القاهرة والوجه البحري، وحار نسبيًا على جنوب البلاد، بينما يميل للبرودة ليلًا.

تحذيرات مرورية بسبب الشبورة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يستلزم الحذر البالغ خلال الساعات المبكرة من الصباح.

عدم استقرار بسيط بالسواحل

وتتوقع الأرصاد هطول أمطار خفيفة أحيانًا على السواحل الشمالية، خاصة مطروح والإسكندرية، مع امتدادها بشكل محدود إلى مناطق من شمال الوجه البحري.

سحب منخفضة تساهم في إعاقة الرؤية

كما تظهر سحب منخفضة في سماء عدد من المدن الساحلية والقاهرة ومدن القناة، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف، دون تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية.

بيان درجات الحرارة

القاهرة: 23° / 13°

الإسكندرية: 22° / 14°

مطروح: 21° / 12°

سوهاج: 26° / 12°

قنا: 28° / 14°

أسوان: 31° / 17°

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

