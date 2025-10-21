تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين

الطقس.. أجواء خريفية تميل للبرودة صباحًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد حاليًا طقسًا خريفيًا معتدلًا في بدايته، يميل إلى البرودة خلال ساعات الصباح الأولى، خاصة في المحافظات الشمالية، وأوضحت أن درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار لتسجل مستويات أعلى نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن البلاد تمر بفترة استقرار نسبي في الحالة الجوية، لكن مع وجود بعض التقلبات الطفيفة نتيجة تغيّر الكتل الهوائية المؤثرة.

كتل هوائية صحراوية وراء ارتفاع الحرارة

أشارت عضو هيئة الأرصاد إلى أن كتلًا هوائية قادمة من المناطق الصحراوية هي السبب الرئيسي وراء الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 37 و38 درجة مئوية على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت أن هذه الزيادة مؤقتة ولن تستمر طويلًا، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع.

أمطار خفيفة محتملة على السواحل الشمالية

على الرغم من استقرار الأجواء بشكل عام، توقعت هيئة الأرصاد احتمالية سقوط أمطار خفيفة أو رذاذ على بعض المناطق الساحلية الشمالية، خاصة في الإسكندرية ومطروح، كما تستمر ظاهرة الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث.

انخفاض تدريجي في الحرارة بنهاية الأسبوع

قالت الهيئة إن الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة سيبدأ اعتبارًا من يومي الخميس والجمعة، حيث تتراوح العظمى بين 31 و32 درجة مئوية في القاهرة ومعظم الأنحاء. ويصاحب ذلك تحسن نسبي في الأحوال الجوية خلال فترات النهار، مع طقس لطيف ليلًا على أغلب المحافظات.

نصائح للمواطنين: تجنب الشمس وارتداء ملابس مناسبة

وجهت الدكتورة منار غانم نصائح مهمة للمواطنين، أبرزها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة ما بين الثانية عشرة ظهرًا والرابعة عصرًا، وارتداء ملابس خفيفة نهارًا وأخرى أكثر دفئًا ليلًا، بسبب الفارق الملحوظ بين درجات الحرارة في فترتي النهار والليل.

كما أكدت أن درجات الحرارة الحالية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية لموسم الخريف، لكنها قد تتغير سريعًا في ظل التقلبات الجوية التي تميز هذه الفترة الانتقالية بين الصيف والشتاء.

دعوة لمتابعة النشرات الرسمية

اختتمت غانم تصريحاتها بدعوة المواطنين إلى متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية الرسمية عبر موقعها أو صفحاتها الموثوقة، وعدم الاعتماد على الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في فترات التغيرات المناخية السريعة التي قد تؤثر على حركة السفر والمواصلات.



الطقس في مصر يشهد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة نتيجة كتل هوائية صحراوية، مع احتمال أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وانخفاض تدريجي متوقع نهاية الأسبوع، الأرصاد تحذر من التعرض للشمس مباشرة وتؤكد أن الخريف في أوجه.

اقرأ أيضًا:

الطقس اليوم.. أجواء خريفية نهارًا وشبورة كثيفة صباحًا وارتفاع الحرارة جنوبًا

شبورة صباحية وأجواء خريفية مستقرة .. تفاصيل طقس الأحد في مصر

