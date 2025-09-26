اليوم..أجواء خريفية معتدلة وأمطار خفيفة على بعض المناطق و نشاطًا ملحوظًا للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الجمعة 26 سبتمبر سيشهد أجواء خريفية معتدلة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، بينما يكون الطقس حارًا نسبيًا نهارًا على معظم أنحاء البلاد ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية صباحية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، إن شبورة مائية ستتكون خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار متفرقة على بعض المحافظات

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية، قد تصل لمتوسطة أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين، وذلك على فترات متقطعة.

كما تضعف فرص هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف بالقاهرة

تشير التوقعات إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر أحيانًا.

نشاط رياح واضطراب بالملاحة

تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا ملحوظًا للرياح، قد تثير الرمال والأتربة في بعض مناطق البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما تتعرض الملاحة البحرية لاضطراب على سواحل البحر المتوسط وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و50 كم/س، ويرتفع الموج بين 1.5 و2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 32 – الصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 28 – الصغرى 22

مطروح: العظمى 28 – الصغرى 22

سوهاج: العظمى 34 – الصغرى 22

قنا: العظمى 35 – الصغرى 24

أسوان: العظمى 36 – الصغرى 23



هيئة الأرصاد الجوية والنصائح الواجب اتباعها في حالة ارتفاع درجات الحرارة :

1. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الذروة من 11 صباحاً حتى 4 عصراً.

2. ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون لتقليل الإحساس بالحرارة وامتصاص العرق.

3. الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض فقدان الجسم للسوائل بسبب العرق.

4. تجنب المشروبات الغازية والكافيينية لأنها تزيد من فقدان السوائل بالجسم.

5. الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية.

6. تجنب ترك الأطفال وكبار السن داخل السيارات المغلقة في أوقات الحر، لما قد يسببه ذلك من اختناق أو ضربات شمس.

7. تأجيل الأنشطة الخارجية الشاقة مثل التمارين الرياضية أو الأعمال التي تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً في ساعات النهار.

8. الاعتناء بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (القلب – الضغط – السكري) لأنهم أكثر عرضة للتأثر بموجات الحر.

