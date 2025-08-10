طقس الاثنين.. رطوبة مرتفعة وأمطار رعدية وهبّات حرارية تضرب عدة مناطق

تشهد مصر غدًا الاثنين 11 أغسطس 2025 استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، وسط أجواء شديدة الحرارة ورطبة على أغلب المناطق، وحارة رطبة على السواحل الشمالية، بينما تميل الأجواء لحرارة معتدلة ورطوبة مرتفعة ليلًا وفي الصباح الباكر ويرصد موقع الموجز توقعات الطقس.

تعرف على خريطة الظواهر الجوية وتحذيرات الأرصاد موجة حر تشتد وتتمدّد

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرصًا لسقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة فوق مناطق من وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأجزاء من جنوب الصعيد وأقصى غرب البلاد، مع نشاط رياح متغير الشدة يخفف أحيانًا من الإحساس بالحرارة.

درجات الحرارة غدًا في مختلف الأنحاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38–40° والصغرى 26–27° (إحساس حراري يصل إلى 41°)

السواحل الشمالية: العظمى 32–36° والصغرى 26–27°

جنوب البلاد: العظمى 43–46° والصغرى 27–29°

-بيان تفصيلي لدرجات الحرارة المتوقعة

المدينة درجات الحرارة (°م)

المنصورة العظمى 35° والصغرى 26°

الزقازيق العظمى 38° والصغرى 27°

شبين الكوم العظمى 37° والصغرى 26°

طنطا العظمى 36° والصغرى 25°

دمياط العظمى 33° والصغرى 26°

بورسعيد العظمى 33° والصغرى 27°

القاهرة العظمى 38° والصغرى 27°

العاصمة الإدارية العظمى 39° والصغرى 26°

6 أكتوبر العظمى 39° والصغرى 26°

بنها العظمى 38° والصغرى 27°

دمنهور العظمى 37° والصغرى 26°

وادي النطرون العظمى 38° والصغرى 26°

كفر الشيخ العظمى 35° والصغرى 26°

تحذيرات وتوصيات هيئة الأرصاد

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصًا بين الظهر والعصر.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض فقدان السوائل.

ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة تساعد على التهوية.

مراعاة الأطفال وكبار السن من خطر الإجهاد الحراري.

متابعة النشرات الجوية الرسمية باستمرار.

اقرأ أيضًا:

طقس الثلاثاء..الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة وشبورة كثيفة على بعض الطرق



طقس الإثنين يقلب الموازين.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة كثيفة ببعض المناطق