دليلك لمتابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2025

يترقب ملايين الجماهير العربية والإفريقية، اليوم الجمعة، المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل، وتكتسب المباراة أهمية خاصة في ظل صراع الصدارة وحسم بطاقة التأهل المبكر إلى الدور التالي، ويرصد الموجز التفاصيل.

مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الجولة الثانية بكأس الأمم الإفريقية

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام جنوب أفريقيا على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في لقاء يُعد اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفراعنة في البطولة القارية. ويسعى المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب وتقرّبه من التأهل إلى دور الـ16، خاصة بعد الأداء المميز في الجولة الأولى.

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا، نظرًا للتاريخ الطويل من المواجهات بين المنتخبين، ورغبة كل طرف في فرض هيمنته مبكرًا في البطولة.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

تنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، في تمام:

الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة

على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية

ويُتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا لافتًا، خاصة من الجماهير المصرية المتواجدة في المغرب، إلى جانب المتابعة الجماهيرية الواسعة عبر شاشات التلفزيون.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تحظى مباراة مصر وجنوب أفريقيا باهتمام إعلامي كبير، حيث تمتلك شبكة قنوات beIN Sports القطرية الحقوق الحصرية لبث منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم نقل اللقاء عبر القنوات التالية:

beIN Sports MAX 1

beIN Sports MAX 2

beIN Sports MAX 3

ويتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي علي محمد علي، في تغطية صوتية ينتظرها عشاق الكرة الإفريقية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

لجماهير الكرة الراغبة في مشاهدة مباراة منتخب مصر دون اشتراك مدفوع، تتيح بعض القنوات الأرضية المفتوحة نقل عدد من مباريات البطولة، ومن أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القناة المغربية الأرضية

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

وتُعد هذه القنوات خيارًا مناسبًا لمتابعة اللقاء مجانًا داخل بعض الدول العربية.

أهمية المباراة لمنتخب مصر في مشوار البطولة

تمثل مواجهة جنوب أفريقيا محطة حاسمة في مشوار منتخب مصر بالبطولة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تحقيق الفوز وضمان الصدارة أو الاقتراب منها، مع تفادي الحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، كما تمنح المباراة فرصة جديدة لنجوم المنتخب لإثبات جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل الأدوار الإقصائية.



مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم ليست مجرد لقاء في دور المجموعات، بل مواجهة مفصلية في طريق الفراعنة نحو اللقب الإفريقي، مع تغطية تلفزيونية واسعة وخيارات متعددة للمشاهدة، ما يجعلها واحدة من أبرز مباريات البطولة حتى الآن.