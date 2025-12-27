دي جوازة ولا جنازة!.. حقيقة زواج نيللي كريم وشريف سلامة

شائعة زواج نيللي كريم تتصدر السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة نيللي كريم محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعة تفيد بزواجها من الفنان شريف سلامة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور والمتابعين، ويرصد الموجز التفاصيل.

مصدر مقرب من نيللي كريم وشريف سلامة يحسم الجدل

وكشف مصدر مقرب من نيللي كريم وشريف سلامة حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدًا أن شائعة الزواج غير صحيحة تمامًا، ولا أساس لها من الواقع.

وأوضح المصدر أن ما يتم تداوله جاء بسبب التعاون الفني بين نيللي كريم وشريف سلامة في فيلم جديد يحمل اسم «جوازة ولا جنازة»، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الشائعة وسبب انتشارها

وأضاف المصدر أن الجمهور اعتاد الربط بين التعاون الفني والعلاقات الشخصية، مشيرًا إلى أن العمل المشترك لا يعني بالضرورة وجود ارتباط، خاصة في ظل تكرار الشائعات التي تطال نجوم الفن بشكل مستمر.

موعد عرض فيلم «جوازة ولا جنازة»

ومن ناحية أخرى، تستعد نيللي كريم لطرح أحدث أعمالها السينمائية فيلم «جوازة ولا جنازة»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب شريف سلامة، في عمل اجتماعي كوميدي يعتمد على المفارقات الإنسانية، ومن المنتظر عرضه خلال شهر يناير المقبل.

أبطال فيلم جوازة ولا جنازة

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم: نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، وأمير صلاح الدين، وهو من تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، وإخراج أميرة دياب.

بهذا، يكون مصدر مقرب قد وضع حدًا نهائيًا لشائعة زواج نيللي كريم وشريف سلامة، مؤكدًا أن ما يجمعهما حاليًا هو الفن فقط… والباقي كلام سوشيال ميديا لا أكثر.