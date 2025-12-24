وفاة الفنان طارق الأمير عن عمر 60 عامًا بعد صراع مع المرض

خيّم الحزن على الوسط الفني، صباح اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، عقب إعلان وفاة الفنان طارق الأمير عن عمر ناهز الـ60 عامًا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، إثر توقف تام في عضلة القلب، ما أدى إلى وفاته داخل أحد المستشفيات.

ويُعد رحيل الفنان طارق الأمير خسارة جديدة للساحة الفنية، خاصة أنه من الأسماء التي تركت بصمة واضحة في عدد من الأعمال الفنية، رغم ابتعاده عن الأضواء في فترات متفرقة.

منير مكرم يعلن وفاة طارق الأمير رسميًا

وأعلن الفنان منير مكرم، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة طارق الأمير، من خلال منشور رسمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتب فيه:

«وفاة الفنان طارق الأمير شقيق الفنانة لمياء الأمير بعد صراع مع المرض.. الدوام لله».

وقد تفاعل عدد كبير من الفنانين والجمهور مع الخبر، معربين عن حزنهم الشديد، ومقدمين التعازي لأسرة الفنان الراحل ومحبيه.

توقف عضلة القلب السبب الرئيسي للوفاة

وكشفت مصادر مقربة من الفنان الراحل أن طارق الأمير تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل سريع، قبل أن تتوقف عضلة القلب نهائيًا، ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان الفنان الراحل قد قضى الأسابيع الأخيرة داخل المستشفى، تحت الرعاية الطبية المكثفة، بعد معاناته من مشكلات صحية متعلقة بالقلب.

عدم تحديد موعد الجنازة حتى الآن

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد صلاة الجنازة أو تشييع الجثمان، ومن المنتظر أن تصدر الأسرة أو نقابة المهن التمثيلية بيانًا لاحقًا لتوضيح تفاصيل الجنازة والعزاء، فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

طارق الأمير وشقيقته الفنانة لمياء الأمير

يُذكر أن الفنان الراحل طارق الأمير هو شقيق الفنانة لمياء الأمير، التي تنتمي إلى الوسط الفني، وقد حرص عدد من زملائه وأصدقائه على توجيه رسائل دعم ومواساة للأسرة، مؤكدين أن الفقيد كان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق عالية داخل الوسط الفني.

الوسط الفني يودّع طارق الأمير

رحيل طارق الأمير أعاد إلى الأذهان معاناة عدد من الفنانين مع الأمراض القلبية، وسط مطالبات متكررة بضرورة الاهتمام بالحالة الصحية للفنانين، خاصة مع ضغوط العمل والتقدم في العمر.

رحم الله الفنان طارق الأمير، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.