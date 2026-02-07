محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 78 %

اعتماد النتيجة رسميًا

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2026 لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 78 % على مستوى المحافظة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تهنئة للطلاب وأولياء الأمور



وهنأ محافظ سوهاج دكتور عبد الفتاح سراج الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن تقديره لمجهودات العاملين بالمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

تفاصيل أعداد الطلاب ونسب النجاح



وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ سوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 99 ألف 729 طالب وطالبة، حضر منهم 99 ألف و 95 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 77 الف 776 طالب وطالبة بنسبة نجاح 78%، مشيرا إلى أن إدارة البلينا التعليمية جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح 91%، تليها إدارتي دار السلام، وجرجا بنسبة نجاح 87%، فيما جاءت إدارة أخميم في المركز الثالث بنسبة نجاح 86 % .