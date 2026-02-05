استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.. مدير تعليم سوهاج يجتمع بمديري الإدارات التعليمية وأعضاء لجان المتابعة

انطلاقًا من حرص مديرية التربية والتعليم بـ سوهاج على توفير كافة الإمكانيات التي تضمن انطلاق الفصل الدراسي الثاني بصورة قوية ومنتظمة.

اجتماع موسع بديوان المديرية

عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ سوهاج، اجتماعًا موسعًا بمديري الإدارات التعليمية وأعضاء لجان المتابعة بديوان المديرية، لبحث آخر المستجدات والموقف التنفيذي للعملية التعليمية داخل المحافظة، وذلك استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2025 – 2026، بحضور سليمان بخيت وأسامة حمدان وكيلي المديرية، وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام، ومحمود شحاتة مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

دعم البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

استعرض وكيل الوزارة آليات العمل الخاصة لتنفيذ توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، لتوفير الدعم الكامل لنجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، مشددًا على أن إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة يقع على عاتق ومسؤولية مديري الإدارات التعليمية والسادة الموجهين.

لا انتقال دون إتقان القراءة والكتابة

وفي هذا الإطار، أكد وكيل الوزارة أنه لن يتم انتقال أي طالب من صف إلى صف أو من مرحلة إلى مرحلة إلا بعد إتقانه الكامل لمهارات القراءة والكتابة، موجهًا بضرورة تكثيف أعمال المتابعة للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات التي تضمن ذلك.

متابعة توزيع الكتب المدرسية

وخلال الاجتماع، تابع وكيل الوزارة الموقف التنفيذي الخاص بتوزيع الإدارات التعليمية للكتب المدرسية على مختلف المدارس، والتأكد من خلو مخازن المديرية والإدارات التعليمية من أي كتب خاصة بالفصل الدراسي الثاني، مشددًا على استلام الطلاب للكتب المدرسية من أول يوم للفصل الدراسي الثاني دون تأخير.

ربط الحضور والغياب بتقييم الطلاب

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة من مديري الإدارات التعليمية وأعضاء لجان المتابعة لسجلات حضور وغياب الطلاب، وربطها بسجلات تقييم الطلاب، للتأكد من أن درجات التقييم تعكس الواقع الحقيقي للمستوى التعليمي للطلاب.

إنهاء الفترات المسائية بالمدارس

وفي إطار خطة الوزارة لإنهاء الفترة المسائية بمختلف مدارس الجمهورية، وجه وكيل الوزارة بضرورة مراجعة كافة الموافقات الخاصة بتوفير الأراضي والإنشاءات الحديثة للمدارس، لتحقيق أهداف الوزارة للقضاء على الفترات المسائية بمختلف مدارس المحافظة.

توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة

وفي إطار حرص المديرية على توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، أكد الدكتور محمد السيد على ضرورة تكثيف المتابعة المستمرة للمدارس للتأكد من تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة باستغلال كافة المساحات الخالية داخل المدارس للتوسع في أعمال التشجير، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والمعلمين.

أعمال الدهانات والصيانة داخل الفصول

كما شدد على أهمية تنفيذ أعمال الدهانات داخل الفصول الدراسية، ومتابعة حالتها وصيانتها، بما يضمن الحفاظ على المستوى اللائق بمختلف المؤسسات التعليمية، ويساهم في توفير مناخ تعليمي جذاب للطلاب.

متابعة المدارس الخاصة والدولية

وفي ختام الاجتماع، وجه وكيل الوزارة بضرورة المتابعة المستمرة للمدارس الخاصة والدولية، للتأكد من تنفيذ كافة القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمالها، بما يضمن سلامة الطلاب واستقرار العملية التعليمية