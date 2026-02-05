نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في قنا وسوهاج.. موعد الإعلان ونسب النجاح.. التفاصيل

تتصدر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظتي قنا وسوهاج محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، مع حالة ترقب واسعة بين آلاف الطلاب وأولياء الأمور انتظارًا لإعلان النتائج رسميًا، خاصة بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة داخل الكنترولات التعليمية، واقتراب موعد اعتماد النتائج من المحافظين، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج

تشهد محافظة سوهاج حالة من القلق والترقب بين الطلاب وأسرهم، في انتظار إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026، حيث كشفت مصادر تعليمية مطلعة أن النتيجة أصبحت في مراحلها النهائية، ومن المقرر اعتمادها رسميًا خلال يومي السبت أو الأحد المقبلين، فور الانتهاء من رصد وتجميع الدرجات داخل الكنترولات.

وأكدت المصادر أن أعمال التصحيح تمت وفق ضوابط صارمة، مع تطبيق أكثر من مرحلة للمراجعة الدقيقة، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان، تمهيدًا لإعلان النتيجة في صورتها النهائية.

طريقة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج فور اعتمادها رسميًا، على أن تكون متاحة داخل المدارس والإدارات التعليمية، بالإضافة إلى نشرها عبر المواقع الرسمية، لتسهيل الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس أو الاسم، بما يخفف الضغط والتكدس داخل المدارس.

ويشارك في امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج هذا العام نحو 99 ألفًا و418 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 492 لجنة امتحانية موزعة على 11 إدارة تعليمية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا رسميًا

في محافظة قنا، اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح بلغت 54.03%، وذلك بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بقنا بلغ 60 ألفًا و304 طلاب وطالبات، حضر منهم الامتحانات 59 ألفًا و292 طالبًا، وحقق النجاح 32 ألفًا و35 طالبًا.

نسب النجاح بالفئات المختلفة في قنا

أظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا تحقيق نسب نجاح مرتفعة في بعض الفئات، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 97%، بينما سجل طلاب الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 93.5%، وحقق طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين نسبة نجاح 100%.

وهنأ محافظ قنا الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق في المراحل التعليمية القادمة، ومؤكدًا استمرار الجهود لتطوير العملية التعليمية داخل المحافظة.

أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب وأولياء الأمور

تمثل نتيجة الشهادة الإعدادية محطة تعليمية مهمة، حيث يتحدد على أساسها مسار الطالب في المرحلة الثانوية، سواء بالتعليم الثانوي العام أو الفني، وهو ما يفسر حالة الترقب الشديدة التي تعيشها الأسر في محافظتي قنا وسوهاج خلال هذه الفترة.

ومع قرب الإعلان الرسمي عن النتائج، يترقب الجميع إتاحة الروابط الإلكترونية للاستعلام السريع، في ظل حرص وزارة التربية والتعليم على تسهيل وصول النتائج لجميع الطلاب دون عناء