عاجل.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بنسبة نجاح 85.29%

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب 85.29% بعد اجتياز 177,109 طالبًا وطالبة الحد الأدنى من أصل 208,202 متقدمًا حضر منهم 207,665 طالبًا وطالبة.

ويستعرض الموجز في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة.

نتائج الأقسام الخاصة

بلغت نسبة النجاح بالقسم المهني 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة الحد الأدنى من إجمالي 268 متقدمًا حضر منهم 246.

وحققت مدارس الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100% بعد تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس المكفوفين 100% بعد تجاوز جميع 32 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.

تهنئة المحافظ للطلاب

تقدم المهندس عادل النجار بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير مناخ آمن ومطمئن للطلاب بالتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

متابعة الطلاب في الحالات الخاصة

أدى نحو 217,913 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام داخل 694 لجنة امتحانية بمدارس المحافظة.

حرص المحافظ على التواصل هاتفيًا مع سبعة طلاب من أبناء الجيزة في مستشفى 57357، مؤكدًا متابعة حالتهم الصحية وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وتشجيعهم على بذل أقصى جهد لتحقيق أعلى الدرجات، مشيدًا بروحهم المعنوية العالية وإصرارهم على استكمال الامتحانات.

دعم مديرية التربية والتعليم

وجّه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لطلاب مستشفى 57357 لضمان أداء الامتحانات دون أي معوقات، مع المتابعة اليومية المستمرة لحالتهم. وجاءت هذه التوجيهات خلال زيارة وفد من المديرية برئاسة سعيد عطية، لتقديم الهدايا للطلاب وتشجيعهم على النجاح.