تخفيضات حتى 20%.. تفاصيل افتتاح سوق اليوم الواحد الجديد في الجيزة بمشاركة 32 شركة

تواصل الدولة جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بافتتاح سوق اليوم الواحد بشارع فيصل في محافظة الجيزة، ضمن خطة التوسع في الأسواق المخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك بحضور قيادات وزارة التموين ومحافظة الجيزة.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير التفاصيل كاملة حول افتتاح سوق اليوم الواحد الجديد في الجيزة.

افتتاح سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سوق «اليوم الواحد» المقام بأرض المطاحن بشارع فيصل، في إطار جهود وزارة التموين للتوسع في إقامة أسواق توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة مناسبة للمواطنين.

محافظ الجيزة

حضور موسع لقيادات التموين والمحافظة

شهد الافتتاح حضور الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، و أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، و سيد البلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة والأحياء.

مشاركة 32 شركة وزيادة المعروض من السلع

يشارك في سوق «اليوم الواحد» 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب 10 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق عددًا من الباكيات المتنوعة، فضلًا عن أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية.

وزير التموين ومحافظ الجيزة

سلع أساسية بتخفيضات تصل إلى 20%

يشمل السوق طرح مختلف السلع الغذائية والأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، من بينها السلع التموينية، والزيوت، والسكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، والبيض، والخضروات، والفاكهة، وغيرها، بتخفيضات تتراوح بين 10% و20% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

تصريحات وزير التموين حول استقرار الأسعار

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن التوسع في إقامة أسواق «اليوم الواحد» يأتي ضمن خطة الوزارة لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، وبالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تمثل إحدى الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مع استمرار التوسع في إقامتها بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة لضمان وصول الدعم الحقيقي للمواطنين.

محافظ الجيزة: افتتاح 21 سوقًا حتى الآن

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن افتتاح سوق «اليوم الواحد» بأرض المطاحن بشارع فيصل يأتي استكمالًا لخطة المحافظة في التوسع بإقامة هذه الأسواق، وذلك بعد أسبوع من افتتاح سوق مماثل بمنطقة هضبة الأهرام، ونتاجًا للتعاون المثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن السوق يضم منافذ متعددة توفر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية، مع المتابعة المستمرة لضمان توافر السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، لافتًا إلى أنه تم افتتاح 21 سوقًا حتى الآن بمختلف الأحياء والمراكز تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مع الحرص على اختيار مواقع قريبة من المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة وتكثيف الرقابة لحماية حقوق المستهلكين.

استمرار التوسع في أسواق «اليوم الواحد»

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق «اليوم الواحد» بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستمر وبأسعار مناسبة.

وجاء ذلك بحضور أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور.