الجيزة تُحدّث الأحوزة العمرانية لـ 83 قرية.. إليك تفاصيلها

الأحوزة العمرانية في الجيزة.. أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اعتماد الأحوزة العمرانية المُحدَّثة لـ83 قرية بعدد من مراكز المحافظة، بالتوازي مع استكمال إجراءات قيود الارتفاع تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية والعمل بها، ضمن خطة تستهدف ضبط النمو السكاني والعمراني وتحسين جودة الحياة.

اعتماد الأحوزة العمرانية لـ83 قرية

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أوضح محافظ الجيزة أنه جرى اعتماد الأحوزة العمرانية المُحدَّثة لعدد 83 قرية تابعة لمراكز منشأة القناطر، والبدرشين، والعياط، والحوامدية، مع التنسيق الجاري مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية لاعتماد قيود الارتفاع المقررة لتلك القرى، تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية الخاصة بها.

محافظ الجيزة

إعداد أحوزة عمرانية جديدة لـ76 قرية

أشار المحافظ إلى أن العمل جارٍ على إعداد الأحوزة العمرانية لـ76 قرية بمراكز أوسيم، وكرداسة، والصف، وأطفيح، والواحات البحرية، وأبو النمرس، تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية، بما يدعم التخطيط المتوازن واستيعاب الزيادة السكانية.

تحديث أحوزة ومخططات قرى بالجزة

لفت محافظ الجيزة إلى اعتماد تحديث الحيز العمراني، إلى جانب اعتماد المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لقريتي طناش ونزلة الزمر، فضلًا عن تحديث الحيز العمراني لقرية جزيرة محمد، في إطار استكمال منظومة التخطيط القروي بالمحافظة.

أهداف التخطيط العمراني والقانون المنظم

أكد المحافظ أن اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية يأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات، ومنع البناء المخالف، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، بما يحقق التنمية العمرانية والسكانية المستدامة.

رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة

أوضح النجار أن الإجراءات تراعي ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي.

اجتماع محافظ الجيزة

فرص استثمارية على أرض الواحات البحرية

على صعيد آخر، عقد محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لاستعراض فرص استثمارية مقدمة من إحدى الشركات على أرض الواحات البحرية، في إطار توجه المحافظة لتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية، وجذب استثمارات جديدة تحقق التنمية الشاملة بالمنطقة.

الطرق والبنية التحتية تعزز الجاذبية الاستثمارية

أكد المحافظ أهمية الاستثمار في الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق والبنية التحتية خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في رفع القيمة الاستثمارية لعدد من المناطق، وتُعد الواحات البحرية من أبرز المستفيدين نظرًا لطبيعتها الخلابة ومقوماتها السياحية.

تنويع المنتج السياحي وتعزيز السياحة البيئية

أشار محافظ الجيزة إلى سعي المحافظة لتحقيق الرؤية الوطنية للسياحة عبر تنويع المنتج السياحي وتعزيز الجذب، مستندة إلى ما تمتلكه الواحات البحرية من مقومات فريدة، مثل محمية الصحراء البيضاء ومحمية الصحراء السوداء، إضافة إلى الكنوز التاريخية وعلى رأسها وادي المومياوات الذهبية، بما يدعم السياحة البيئية والسياحة الصحراوية.

تنسيق مع هيئة الاستثمار وتذليل العقبات

ثمّن المحافظ التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودورها في تسهيل عرض الفرص الاستثمارية عبر خريطة مصر الاستثمارية، مؤكدًا توجيهاته بالتنسيق بين محافظة الجيزة والهيئة والشركة المقدمة للمقترح لتذليل العقبات وتحقيق النفع العام.