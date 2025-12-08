أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.. وعيار 21 ينخفض

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الثبات النسبي خلال بداية تعاملات الاثنين 8 ديسمبر 2025، وفق التحديثات المحلية داخل سوق الصاغة، والذي يواصل جذب اهتمام المستثمرين والأفراد الباحثين عن وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، ويرصد الموجز التفاصيل.

الذهب.. ملاذ آمن في مواجهة الضغوط الاقتصادية

يحافظ الذهب على موقعه كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار لدى المصريين، نظرًا لقدرته على مقاومة التضخم وحماية المدخرات، إلى جانب اعتباره مخزنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين. ويعتمد تحديد سعر الذهب في السوق المحلية على ثلاثة عوامل رئيسية: السعر العالمي للأوقية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب داخل السوق المصرية.

ويستمر الإقبال المحلي على شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها الأقل في المصنعية والأكثر حفاظًا على القيمة، بينما تبقى المشغولات الذهبية خيارًا أساسيًا لدى محبي الزينة والهدايا.

أسعار الذهب الأساسية اليوم في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية، وجاءت كالتالي:

عيار 24: 6411 جنيهًا للجرام

6411 جنيهًا للجرام عيار 21: 5610 جنيهات للجرام

5610 جنيهات للجرام عيار 18: 4808 جنيهات للجرام

4808 جنيهات للجرام الجنيه الذهب: 44880 جنيهًا

هذه الأسعار تعكس حالة من الهدوء النسبي في بداية تعاملات اليوم مع مراقبة السوق لأي تغييرات عالمية جديدة.

الأسعار الكاملة للذهب والفضة والمنتجات المعدنية كما وردت في جدول الأسعار

إلى جانب الأسعار الأساسية المتداولة في محلات الصاغة، شهدت المنصات المتخصصة عرضًا تفصيليًا لأسعار السبائك والجنيهات والمعادن المختلفة اليوم، وجاءت كما يلي:

أسعار منتجات الذهب والفضة – تحديث شامل

سبيكة فضة عيار 999 من فاين جولد Fine Gold: 51155 جنيهًا

51155 جنيهًا جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد Swiss Gold: 47170 جنيهًا

47170 جنيهًا سبيكة ذهب عيار 24 من BTC: 6995 جنيهًا

6995 جنيهًا جنيه فضة عيار 925 من الملاذ الآمن Safe Haven: 930 جنيهًا

930 جنيهًا تعليقة ذهب عيار 18 – NA: 50170 جنيهًا

50170 جنيهًا سبيكة فضة عيار 999 من سام SAM: 106155 جنيهًا

106155 جنيهًا تعليقة ذهب عيار 21 من BTC: 136690 جنيهًا

136690 جنيهًا سبيكة ذهب عيار 24: 67795 جنيهًا

67795 جنيهًا سبيكة ذهب عيار 24 (وزن أكبر): 135485 جنيهًا

كما تشير التحديثات إلى هبوط طفيف في حركة البيع والشراء بمختلف الأعيرة كالتالي:

هبوط في عيار 24 بقيمة –5.75

هبوط في عيار 22 بقيمة –5.25

هبوط في عيار 21 بقيمة –5

هبوط في عيار 18 بقيمة –4.25

هبوط في عيار 14 بقيمة –3.25

هبوط في عيار 12 بقيمة –2.75

هبوط في عيار 9 بقيمة –2.25

هبوط في الجنيه الذهب بقيمة –40

هبوط في الأوقية بقيمة –0.25 دولار

توقعات سوق الذهب عالميًا في 2026

وفق توقعات المحللين، من المنتظر أن يشهد عام 2026 تقلبات واضحة في سوق الذهب العالمي، نتيجة تأثيرات السياسات النقدية الأمريكية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، واحتمالات تغيّر أسعار الفائدة ورغم ذلك، يبقى الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كملاذ آمن للمستثمرين، مع احتمالات صعود جديدة في الأسعار.

انعكاس تحركات الأوقية العالمية على السوق المصرية

نظرًا لارتباط الأسعار المحلية مباشرة بالسعر العالمي للأوقية، فإن أي ارتفاع في أسعار الذهب عالميًا خلال 2026 سيؤدي إلى زيادات محتملة داخل السوق المصرية، خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات، ومع استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، يرجّح الاقتصاديون أن يشهد السوق المصري عامًا نشطًا في حركة البيع والشراء.

الذهب في مصر.. توجهات ادخارية واستثمارية مستمرة

مع التغيرات الاقتصادية المتوقعة، يتزايد اعتماد المواطنين على الذهب كأداة تحفظ القيمة، خصوصًا مع تنوع المنتجات الذهبية والفضية المتاحة في السوق، بدءًا من المشغولات وحتى السبائك والجنيهات، وهو ما يعزز من مكانة المعدن الأصفر كخيار رئيسي للادخار خلال الفترة المقبلة.

