ارتفاع جديد في أسعار الذهب منتصف تعاملات الخميس 4 ديسمبر 2025

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بلغ نحو 7 جنيهات خلال منتصف التعاملات، وسط متابعة مستمرة داخل سوق الصاغة، حيث تتأثر الأسعار محليًا بعوامل العرض والطلب والتغيرات العالمية، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر (تحديث منتصف التعاملات)

عيار 24

سعر البيع: 6422.75 جنيه

سعر الشراء: 6394.25 جنيه

الاتجاه: صعود بقيمة 17.25 جنيه

عيار 22

سعر البيع: 5887.5 جنيه

سعر الشراء: 5861.5 جنيه

الاتجاه: صعود 15.75 جنيه

عيار 21 (الأكثر تداولًا)

سعر البيع: 5620 جنيه

سعر الشراء: 5595 جنيه

الاتجاه: صعود 15 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 4817.25 جنيه

سعر الشراء: 4795.75 جنيه

الاتجاه: ارتفاع 12.75 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 3746.75 جنيه

سعر الشراء: 3730 جنيه

الاتجاه: صعود 10 جنيهات

عيار 12

سعر البيع: 3211.5 جنيه

سعر الشراء: 3197.25 جنيه

الاتجاه: ارتفاع 8.5 جنيه

عيار 9

سعر البيع: 2408.5 جنيه

سعر الشراء: 2397.75 جنيه

الاتجاه: صعود 6.5 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر البيع: 44,960 جنيه

44,960 جنيه سعر الشراء: 44,760 جنيه

44,760 جنيه الاتجاه: صعود 120 جنيه

أسعار الفضة اليوم في مصر

الفضة عيار 999 (سبيكة): منتجات تبدأ من 50,605 جنيه وحتى 105,055 جنيه حسب الوزن

منتجات تبدأ من 50,605 جنيه وحتى 105,055 جنيه حسب الوزن جنيه فضة عيار 925: 920 جنيه

الأوقية عالميًا

سعر البيع: 4198.45 دولار

4198.45 دولار سعر الشراء: 4198.08 دولار

4198.08 دولار الاتجاه العالمي: هبوط طفيف

مكانة الذهب كملاذ استثماري

الذهب لا يزال الخيار الأول للادخار في ظل التضخم العالمي والتقلبات الاقتصادية، إذ يلجأ إليه الأفراد للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة مع تراجع الثقة في بعض الأصول الأخرى.

عوامل تؤثر في سعر الذهب محليًا

السعر العالمي للأوقية

سعر صرف الدولار أمام الجنيه

العرض والطلب داخل السوق المحلية

التوترات الاقتصادية والسياسية عالميًا

أنواع الذهب الأكثر تداولًا في السوق المصرية

1. المشغولات الذهبية

مصنوعة من عياري 21 و18 وتعد الأكثر انتشارًا في الاستخدام والزينة.

2. السبائك الذهبية

مفضلة للمستثمرين باعتبارها ذهبًا خامًا دون مصنعية مرتفعة.

3. الجنيهات الذهبية

وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21، ويستخدم للادخار طويل المدى.

توقعات سوق الذهب لعام 2026

يتوقع محللون استمرار تقلبات الأسواق خلال عام 2026، مدفوعة بالتغيرات في السياسات النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، مما يعزز الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الأصول الدفاعية.

ومن المرجح أن تنعكس أي ارتفاعات في سعر الأوقية عالميًا على السوق المحلية بصورة مباشرة، خاصة في ظل ارتباط السعر المحلي بالدولار وحركة السوق العالمية.

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الادخار في مصر

مع أي ارتفاع عالمي، يتزايد الإقبال المحلي على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، مما يدفع الأسعار للصعود حتى في حالة الارتفاعات العالمية المحدودة، وقد يكون عام 2026 عامًا نشطًا داخل سوق الذهب المصري مع توقعات استمرار الطلب.