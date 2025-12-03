بعد تراجع عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-12-2025 محليًا وعالميًا

تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلية، بعد موجة من التراجع أمس سجل خلالها عيار 21 انخفاضًا بقيمة 30 جنيهًا بالمصنعية. ويترقب المتعاملون في سوق الذهب المحلي والعالمي توجهات الأسعار خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد هبوط المعدن الأصفر عالميًا بنسبة 0.7% أمس، بجانب عودة الهدوء في حركة البيع والشراء داخل الصاغة.

فيما يلي تقرير الموجز عن أسعار الذهب اليوم بالمصنعية في مصر، وأحدث حركة المعدن عالميًا، بحسب تحديثات بوابة الأسعار المحلية.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء بالدولار

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم، بعد هبوط الجلسة السابقة، ليسجل سعر الأوقية 4201.73 دولار بيعًا و 4201.36 دولار شراءً.

ويأتي هذا التماسك بعد ضغوط بيعية أمس، وسط توقعات بمزيد من التقلبات نتيجة بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تؤثر على اتجاهات المستثمرين.

أسعار الذهب في مصر اليوم بالمصنعية – عيار 24

سجل عيار 24 ارتفاعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم، ليبلغ 6411.5 جنيه للبيع و 6377.25 جنيه شراءً.

ويضاف للمبلغ السابق مصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا تختلف حسب كل تاجر.

ويعد عيار 24 الأكثر نقاءً، ويشهد إقبالًا محدودًا مقارنة بعيار 21.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية

يواصل عيار 21—الأكثر تداولًا في مصر—استقراره بعد انخفاض الأمس، ليسجل:

5610 جنيهًا للبيع

5580 جنيهًا شراءً

كما ترتفع قيمة المصنعية من 100 إلى 150 جنيهًا وفقًا لنظام كل محل.

ويُعد هذا السعر هو المؤشر الأكثر بحثًا في محركات Google تحت كلمة مفتاحية: أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة

استقر عيار 18 عند مستوى:

4808.5 جنيه للبيع

4782.75 جنيه شراءً

ويعد عيار 18 من الأعيرة التي تشهد رواجًا في المحافظات الساحلية، مع دخول نفس شرائح المصنعية المطبقة على الأعيرة الأخرى.

أسعار الذهب عيار 14 و12 و9 اليوم

عيار 14: 3740 جنيهًا للبيع – 3720 جنيهًا شراءً

3740 جنيهًا للبيع – 3720 جنيهًا شراءً عيار 12: 3205.75 جنيهًا للبيع – 3188.5 جنيهًا شراءً

3205.75 جنيهًا للبيع – 3188.5 جنيهًا شراءً عيار 9: 2404.25 جنيهًا للبيع – 2391.5 جنيهًا شراءً

هذه الأعيرة منخفضة السعر تشهد إقبالًا جيدًا، خاصة من الشباب ومحدودي الدخل.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

استقر الجنيه الذهب عند مستوى 44880 جنيهًا للبيع و 44640 جنيهًا شراءً، دون إضافة مصنعية، باعتباره منتجًا جاهزًا لا يخضع لتكاليف تصنيع إضافية.

حركة أسعار الذهب محليًا

رغم أن أسعار الذهب اليوم بدأت تعاملاتها على استقرار، إلا أن السوق مازال متأثرًا بانخفاض الأمس وبالضغوط العالمية التي دفعت الأسعار للهبوط، ويتوقع الخبراء أن تشهد الأسعار تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تغيّر أسعار الفائدة عالميًا وتوجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.