أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 بالمصنعية

يتابع المواطنون يوميًا أسعار الذهب اليوم في مصر مع استمرار التقلبات الحادة في سوق الذهب والارتفاعات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، ما جعل معرفة الأسعار الدقيقة لجميع الأعيرة والمصنعية أمرًا مهمًا لكل من يهتم بالشراء أو الاستثمار. وفيما يلي تحديث شامل لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 وفق آخر تحديثات السوق.

سعر الذهب عيار 24 اليوم بالمصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6480 جنيهًا، بينما تختلف المصنعية من محل لآخر، ويتم احتسابها بإضافة 100 إلى 150 جنيهًا فوق السعر الأساسي للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 عند 5670 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية. وتضاف للمصنعية قيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا حسب كل تاجر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم بالمصنعية

شهد عيار 18 حالة من الثبات اليوم، حيث سجل 4860 جنيهًا للجرام، ومع إضافة المصنعية يرتفع السعر بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا حسب كل محل.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

استقر سعر الجنيه الذهب عند 45360 جنيهًا دون تغيير مقارنة بتعاملات الأمس.

سعر الأونصة عالميًا ومحليًا

سعر الأونصة بالعملة المحلية:

للبيع: 196,930 جنيهًا

للشراء: 195,865 جنيهًا

سعر الأونصة بالدولار: