سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025..ارتفاع طفيف في الأسواق

في متابعة يومية لحركة أسعار الذهب في مصر، شهدت الأسواق مساء اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 استقرارًا نسبيًا مع ارتفاعات طفيفة في بعض الأعيرة، وذلك بدون إضافة المصنعية، ويواصل الذهب تذبذبه متأثرًا بحركة الدولار العالمي وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر – تحديث مساء الإثنين

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سعر البيع: 6465 جنيهًا

سعر الشراء: 6430 جنيهًا

يعد العيار الأعلى نقاءً، ويشهد إقبالًا محدودًا بسبب سعره المرتفع.

سعر الذهب عيار 22

سعر البيع: 5925 جنيهًا

سعر الشراء: 5895 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 اليوم (الأكثر تداولًا)

سعر البيع: 5655 جنيهًا

سعر الشراء: 5625 جنيهًا

يواصل عيار 21 حفاظه على صدارته كالأكثر مبيعًا في السوق المصري.

سعر الذهب عيار 18

سعر البيع: 4845 جنيهًا

سعر الشراء: 4820 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سعر البيع: 3770 جنيهًا

سعر الشراء: 3750 جنيهًا

سعر الذهب عيار 12

سعر البيع: 3230 جنيهًا

سعر الشراء: 3215 جنيهًا

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم

سعر الأونصة بالعملة المحلية

سعر البيع: 201,015 جنيهًا

سعر الشراء: 199,950 جنيهًا



سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 45,240 جنيهًا

سعر الشراء: 45,000 جنيهًا



سعر الأونصة بالدولار

4,229.61 دولار

جدول أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6465 جنيهًا 6430 جنيهًا

عيار 22 5925 جنيهًا 5895 جنيهًا

عيار 21 5655 جنيهًا 5625 جنيهًا

عيار 18 4845 جنيهًا 4820 جنيهًا

عيار 14 3770 جنيهًا 3750 جنيهًا

عيار 12 3230 جنيهًا 3215 جنيهًا

الأونصة 201015 جنيهًا 199950 جنيهًا

الجنيه الذهب 45240 جنيهًا 45000 جنيهًا

الأونصة بالدولار 4229.61 دولار —

