ارتفاع جديد يربك الأسواق.. قفزة بأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

سجّلت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 ، ارتفاعًا ملحوظًا، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية وتغيرات سعر الصرف، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين في سوق المعدن الأصفر.



- أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24

سجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6245 جنيهًا.

عيار 21 (الأكثر تداولًا)

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5465 جنيهًا.

عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4683 جنيهًا.

عيار 14

سجّل عيار 14 نحو 3644 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجّل الجنيه الذهب 43,720 جنيهًا، مع اختلاف طفيف بين التجار تبعًا للمصنعية وسعر البيع الفعلي.



-العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار الذهب محليًا

1. تحركات الأسواق العالمية

ترتبط الأسعار مباشرة بسعر الأوقية عالميًا؛ فكل ارتفاع خارجي ينعكس فورًا على السوق المحلي.

2. سعر صرف الجنيه أمام الدولار

أي تغير في قيمة الجنيه مقابل الدولار يؤدي إلى تعديل فوري في أسعار الذهب نظرًا لاعتماد السوق على الاستيراد بالعملة الأمريكية.

3. حجم الطلب المحلي

ترتفع الأسعار مع زيادة الإقبال على الشراء، خاصة في مواسم الأفراح والمناسبات.

4. المصنعية والضرائب

تباين المصنعية بين الورش يضيف تكلفة إضافية قد تُغيّر السعر النهائي للمستهلك.



- اتجاهات الذهب عالميًا وتأثيرها المباشر على السوق المصري

قرارات البنوك المركزية العالمية

تلعب قرارات الفيدرالي الأمريكي دورًا كبيرًا في تحريك الأسعار، إذ يؤثر رفع أو خفض الفائدة على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية

الأزمات الدولية والاضطرابات الاقتصادية تدفع المستثمرين عالميًا إلى شراء الذهب، ما يزيد الطلب ويرفع الأسعار بشكل ملحوظ.

