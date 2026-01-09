المرشد الإيراني: الشعب الإيراني اليوم أقوى تسليحًا ومعنويًا من قبل الثورة

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الشعب الإيراني أصبح أكثر جاهزية وتسليحًا مقارنة بالفترة التي سبقت الثورة الإسلامية، مشيرًا إلى أن القوة المعنوية للشعب تضاعفت، وأن القدرات العسكرية الحالية لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه في السابق، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأوضح خامنئي أن امتلاك الإرادة والعقيدة يمثل السلاح الأهم لدى الإيرانيين، إلى جانب تطور العتاد العسكري، مؤكدًا أن هذه العناصر مجتمعة تشكل مصدر قوة أساسي للدولة الإيرانية في مواجهة التحديات.

المرشد الإيراني: الشعب يرفض الارتهان لأي قوى أجنبية

وشدد خامنئي على أن الشعب الإيراني لا يمكن أن يقبل الخضوع أو الارتهان لأي طرف أجنبي، معتبرًا أن الاستقلال الوطني يمثل خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف.

وأضاف أن التجارب التاريخية أثبتت أن الاعتماد على الخارج لا يجلب سوى الضعف، مؤكدًا أن إيران تعتمد على قدرات شعبها وإمكاناتها الذاتية في مواجهة الضغوط.

خامنئي يتوعد المخربين: الجمهورية الإسلامية لن تتراجع

وفي حديثه عن الأوضاع الداخلية، أكد المرشد الإيراني أن الجمهورية الإسلامية، التي قامت على دماء مئات الآلاف من الشهداء، لن تتراجع أمام ما وصفهم بـ«المخربين»، مهما كانت محاولاتهم لزعزعة الاستقرار.

وأشار إلى أن أي أعمال تخريبية لن تنجح في النيل من صلابة الدولة أو إضعاف إرادة الشعب، مؤكدًا استمرار التصدي الحازم لمثل هذه التحركات.

اتهام مباشر لواشنطن بالتورط في دماء الإيرانيين

وتطرق خامنئي إلى ما وصفه بـ«حرب الاثني عشر يومًا»، كاشفًا عن استشهاد أكثر من ألف مواطن إيراني خلالها، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي اعترف صراحة بإصداره الأوامر خلال تلك الأحداث.

واعتبر المرشد الإيراني أن هذا الاعتراف يؤكد تورط الإدارة الأمريكية في إراقة دماء الإيرانيين، منتقدًا في الوقت ذاته ما وصفه بادعاء واشنطن دعم الشعب الإيراني.

خامنئي يسخر من تصريحات الرئيس الأمريكي حول الشغب

وانتقد خامنئي تصريحات الرئيس الأمريكي التي أعلن فيها دعمه لما أسماه «مثيري الشغب» في حال استجابت الحكومة الإيرانية لشروط معينة، مؤكدًا أن هؤلاء يعقدون آمالهم على التدخل الخارجي.

وأضاف ساخرًا أن الأولى بالرئيس الأمريكي أن يحسن إدارة بلاده قبل التدخل في شؤون الآخرين، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات تكشف حقيقة الدعم الأمريكي لأعمال الفوضى.

المرشد: مخربون دمّروا ممتلكات بلدهم لإرضاء واشنطن

واختتم خامنئي تصريحاته بالإشارة إلى أحداث شهدتها طهران وبعض المناطق الأخرى، حيث أقدمت مجموعات وصفها بـ«الشرذمة المخربة» على تدمير مبانٍ ومنشآت داخل البلاد.

وأكد أن الهدف من هذه الأعمال كان إدخال السرور على الإدارة الأمريكية، مشددًا على أن الشعب الإيراني يرفض هذه التصرفات ويدرك أبعادها السياسية.