كيف تحمي عينيك من أضرار الشاشات الرقمية؟ دليل صحي شامل

في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، أصبحت الشاشات الرقمية جزءًا أساسيًا من تفاصيل الحياة اليومية، سواء في العمل أو الدراسة أو الترفيه، هذا الاستخدام المكثف، ورغم فوائده، صاحبه ارتفاع ملحوظ في شكاوى إجهاد العين واضطرابات النظر، ما دفع الأطباء إلى التحذير من تجاهل صحة العين في العصر الرقمي، ويستعرض الموجز الطريقة.

أضرار الشاشات الرقمية على العين

يشير أطباء العيون إلى أن التحديق الطويل في الشاشات يؤدي إلى ما يُعرف بـ«إجهاد العين الرقمي»، وهي حالة شائعة تشمل أعراضًا مثل جفاف العين، الصداع، تشوش الرؤية، إضافة إلى آلام الرقبة والكتفين، ويرجع ذلك في الأساس إلى قلة عدد مرات الرمش أثناء استخدام الأجهزة، إلى جانب التركيز المستمر على مسافات قريبة لفترات طويلة.

الضوء الأزرق وتأثيره على صحة النظر

يُعد الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات أحد أبرز أسباب الإرهاق البصري، إذ يتميز بطاقة عالية وطول موجي قصير قد يجهد الخلايا الحساسة داخل العين.

وتشير دراسات طبية إلى أن التعرض المفرط لهذا الضوء لا يؤثر فقط على راحة العين، بل قد يسبب اضطرابًا في الساعة البيولوجية للجسم، ما ينعكس سلبًا على جودة النوم نتيجة التأثير على إفراز هرمون الميلاتونين.

قاعدة 20-20-20 لحماية العين

من أهم النصائح الطبية للحد من إجهاد العين الرقمي الالتزام بقاعدة 20-20-20، والتي تنص على أخذ استراحة كل 20 دقيقة، والنظر إلى جسم يبعد نحو 20 قدمًا لمدة 20 ثانية، وتساعد هذه القاعدة البسيطة على إراحة عضلات العين وتقليل التوتر الناتج عن التركيز المستمر على الشاشات القريبة.

ضبط الإضاءة ووضعية الشاشة

تلعب الإضاءة المحيطة ووضعية الشاشة دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة العين، وينصح الخبراء بتجنب الإضاءة الساطعة أو الخافتة جدًا، مع ضبط سطوع الشاشة بما يتناسب مع الإضاءة المحيطة، كما يُفضل أن تكون الشاشة على مستوى العين أو أقل قليلًا، وعلى مسافة مناسبة، لتقليل الضغط على العين والرقبة وتحسين الراحة البصرية.

ترطيب العين والعناية اليومية

يؤدي الاستخدام المطول للشاشات إلى تقليل معدل الرمش الطبيعي، ما يزيد من فرص الإصابة بجفاف العين، لذلك ينصح أطباء العيون بالحرص على الرمش بانتظام، وشرب كميات كافية من المياه، واستخدام القطرات المرطبة عند الحاجة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين المزمن أو يعملون لساعات طويلة أمام الشاشات.

أهمية فحوصات النظر الدورية

يشدد المتخصصون على ضرورة إجراء فحوصات دورية للعين، خصوصًا لمن يعتمدون بشكل أساسي على الأجهزة الرقمية في عملهم. فالكشف المبكر عن مشكلات الإبصار، مثل قصر أو طول النظر، يساعد على علاجها مبكرًا ويقلل من أعراض إجهاد العين، وقد يوصي الطبيب أيضًا باستخدام نظارات طبية مزودة بمرشحات للضوء الأزرق.

الأطفال والشاشات الرقمية

يحذر خبراء الصحة من الإفراط في استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية، لما لذلك من تأثيرات سلبية محتملة على تطور البصر والانتباه. ويوصى بتحديد أوقات استخدام الشاشات، وتشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة الخارجية، لضمان توازن صحي بين التعلم الرقمي والنشاط البدني.

وعي صحي في العصر الرقمي

في ظل التحول الرقمي المتسارع، يؤكد أطباء العيون أن حماية العين لم تعد رفاهية، بل ضرورة صحية. فاتباع عادات بسيطة مثل تنظيم وقت استخدام الشاشات، وضبط الإضاءة، والالتزام بالفحوصات الدورية، كفيل بتقليل الأضرار المحتملة والحفاظ على صحة النظر على المدى الطويل.