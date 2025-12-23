وزير الصحة: مشروعات "حياة كريمة" تعزز جودة الحياة للمواطنين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، أن مشروعات برنامج "حياة كريمة" تستهدف بشكل مباشر تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وجاء ذلك خلال حديثه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في إطار جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز الصف في محافظة الجيزة.

وأشار وزير الصحة إلى أن هذه المشروعات تسعى لتوفير حياة أفضل للمواطنين من خلال دعم الخدمات الأساسية ورفع مستوى البنية التحتية الصحية والاجتماعية في القرى الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

تعزيز التعاون مع "Africa CDC" لتطوير الصحة العامة في إفريقيا

في سياق متصل، استقبل وزير الصحة السيد جان كاسيا، المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "Africa CDC"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمركز، بهدف دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة في مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

وأكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية تعميق الشراكة مع "Africa CDC" لدعم الأمن الصحي بالقارة الإفريقية من خلال تبادل الخبرات وتعزيز آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة. كما شدد على التزام مصر بدورها المحوري في دعم التعاون الصحي الإفريقي وتعزيز التكامل الإقليمي لضمان وصول الخدمات الصحية الآمنة والمستدامة للشعوب الإفريقية.

مركز التنسيق الإقليمي لشمال إفريقيا ومستقبل الوقاية من الأوبئة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استضافة مصر لمركز التنسيق الإقليمي لشمال إفريقيا (RCC)، والذي يركز على بناء القدرات للوقاية من الأوبئة وتعزيز نظم الترصد والاستجابة الصحية في الدول الأعضاء.

وأضاف عبد الغفار أن مصر مستعدة لتفعيل المركز والاستفادة من بنيتها التحتية المتقدمة وخبراتها العالمية، مؤكداً استمرار دعمها للدول الإفريقية من خلال تقديم المساعدات الطبية والإمدادات الأساسية وتنسيق جهودها مع أولويات "Africa CDC"، خاصة في مجالات اللقاحات والإمدادات الطارئة.

تأكيد التزام مصر بالصحة العامة والتضامن الإفريقي

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، إلى جانب الدكتور وسام منقولة، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا في "Africa CDC".

تجسد هذه اللقاءات حرص مصر على تعزيز الشراكة الإفريقية في المجال الصحي، وتأكيد التزامها بتطوير أنظمة صحية قوية ومستدامة، لضمان وصول خدمات طبية آمنة لكل المواطنين في القارة.