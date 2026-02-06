بعد التراجع| سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. سبيكة الذهب بكام؟

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6-2-2026، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 6-2-2026 وهي كالتالي:

شهدت أسعار الذهب في مصر منذ بداية عام 2026 تذبذبًا بعد موجة صعود قوية مدفوعة بتقلبات الدولار الأمريكي وتغير توقعات أسعار الفائدة العالمية، إلى جانب عوامل محلية تتعلق بالعرض والطلب.

سجل عيار 21 زيادة تقارب 960 جنيهًا منذ بداية العام حتى ذروته في 26 يناير عند 6790 جنيهًا، قبل أن تدخل السوق مرحلة تصحيح شهدت تراجع السعر إلى 6480 جنيهًا في 2 فبراير، ثم صعوده مجددًا إلى 6680 جنيهًا، ليستقر أمس عند 6590 جنيهًا، محققًا عائدًا إجماليًا نحو 13% منذ بداية العام.

وبحسب شعبة الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 7531 جنيهًا.

وعيار 21 قيمة 6590 جنيهًا مع مصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا.

فيما سجل عيار 18 قيمة 5648 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 52 ألفًا و720 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر



أسعار الذهب محليًا

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات



سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم نحو 76591.40 جنيه، فى حين بلغ سعر سبيكة 5 جرامات نحو 41053.55 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 6680 جنيهًا وتتراوح المصنعية بين 100 حتى 150 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6 فبراير 2026

سعر سبيكة الذهب اليوم

سجلت سبيكة 100 جرام نحو 765214.00 جنيهًا، وبلغ سعر سبيكة 50 جرامًا 382707.00 جنيهًا، بينما وصل سعر سبيكة الأونصة (31.1 جرام) إلى 238109.05 جنيهًا.

جاءت أسعار السبائك الأصغر كالتالي:

سبيكة 20 جرامًا بسعر 153142.80 جنيهًا.

وسبيكة 10 جرامات بسعر 82077.10 جنيهًا.

وسبيكة 5 جرامات بسعر 38310.70 جنيهًا.

فيما بلغ سعر سبيكة 2.5 جرام نحو 19217.85 جنيهًا.

ملحوظة: قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

وعند اقتناء المشغولات تعتبر أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة، مهمة للمقبلين على شراء الشبكة، وعند حساب مصنعية الذهب يتم إضافة متوسط مبلغ من 80 جنيها إلى 200 جنيه لكل جرام من عيار 21.

