سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 في مصر يصل لأرقام قياسية

استقرار عيار 21 بعد قفزة 80 جنيهًا.. وتحديث لحظي من الصاغة

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 في محال الصاغة المصرية، بعد آخر ارتفاع شهده السوق المحلي أمس، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا دفعة واحدة، مدفوعًا بالصعود القوي في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وتجاوز الأونصة حاجز 5080 دولارًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويتابع المواطنون والمستثمرون تحركات أسعار الذهب اليوم في مصر لحظة بلحظة، خاصة في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، واعتبار الذهب ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة المدخرات.

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم

بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، سجلت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بتعاملات الأمس، مع ثبات أغلب الأعيرة داخل محال الصاغة، بالتزامن مع هدوء حركة البيع والشراء بعد الارتفاع الأخير.

وجاء هذا الاستقرار على الرغم من استمرار ارتفاع السعر العالمي للذهب، وهو ما يعكس حالة الترقب في السوق المحلي انتظارًا لاتجاهات جديدة خلال الساعات المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر وفق تحديث «جولد بيليون»

ووفقًا لآخر تحديث لحظي صادر عن منصة جولد بيليون عند الساعة 12:46 ظهرًا، جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة، نحو 7763 جنيهًا للشراء و7735 جنيهًا للبيع، ويُعد هذا العيار الأكثر استخدامًا في السبائك والاستثمار طويل الأجل.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 6793 جنيهًا للشراء و6768 جنيهًا للبيع، ويُعد المؤشر الرئيسي لحركة أسعار الذهب محليًا.

وعند احتساب السعر بالمصنعية، يضاف إلى سعر الجرام مبلغ يتراوح عادة بين 100 و200 جنيه حسب نوع المشغولات والمنطقة.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5823 جنيهًا للشراء و5803 جنيهات للبيع، ويُفضل هذا العيار لدى شريحة كبيرة من المواطنين نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض سعره مقارنة بعيار 21.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 54344 جنيهًا للشراء و54144 جنيهًا للبيع، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُقبل عليه المستثمرون كوسيلة ادخار دون مصنعية مرتفعة.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، ووفقًا لبيانات الأسواق الدولية، سجل سعر أونصة الذهب نحو 5082 دولارًا للشراء و5081.5 دولارًا للبيع، مدفوعًا بزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب اليوم

تتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها: