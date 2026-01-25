ارتفاع قياسي في أسعار الذهب بمصر وعالمياً الأحد 25 يناير 2026

الذهب يتجاوز مستويات قياسية محلياً



شهد سوق الذهب في مصر خلال تعاملات يوم الأحد 25 يناير 2026 ارتفاعاً استثنائياً في الأسعار، مدفوعاً بعوامل اقتصادية وجيوسياسية عالمية دفعت المستثمرين والمواطنين على حد سواء للاتجاه نحو المعدن النفيس كملاذ آمن، ويرصد الموجز التفاصيل.



وأفاد تقرير محلات الصاغة والمجوهرات أن جرام الذهب بمختلف الأعيرة سجل مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل، حيث ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 6730 جنيهًا للشراء و6705 جنيهًا للبيع، في حين سجل عيار 24 7691 جنيهًا للشراء و7663 جنيهًا للبيع، وعيار 22 سجل 7050 للشراء و7024 للبيع، كما جاء سعر عيار 18 عند 5769 جنيهًا للشراء و5749 جنيهًا للبيع، وعيار 14 عند 4487 جنيهًا للشراء و4470 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب والأونصة العالمية



أما الجنيه الذهب فسجل 53,840 جنيهًا للشراء و53,640 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الأونصة العالمية 4987 دولارًا للشراء و4986.5 دولار للبيع، مما يعكس تواصلاً لارتفاعات الذهب العالمية التي تعد الأعلى للأسبوع الثالث على التوالي.

العوامل المؤثرة على صعود الذهب



وأوضح الخبراء أن الارتفاع في مصر مرتبط بشكل مباشر بتقلبات أسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية في دفع أسعار الذهب صعوداً، الأمر الذي جعل المعدن النفيس وجهة آمنة لتجنب المخاطر الاقتصادية.

تأثير الصادرات والمصافي الجديدة



وأكد التقرير أن صادرات مصر من الذهب والمشغولات تجاوزت 7 مليارات دولار خلال عام 2025، متخطية المستهدف البالغ 5 مليارات دولار، مما وضع مصر ضمن أكبر الدول المصدرة للمشغولات الذهبية على مستوى العالم. وقد ساهم إنشاء أول مصفاة ذهب بمعايير دولية في تعزيز قدرة مصر على تصدير الذهب والمشغولات بشكل أكبر، وهو ما يعكس دور القطاع الصناعي في دعم السوق المحلي والعالمي.

تأثير الأسعار على المستهلكين والمستثمرين



يستمر الذهب في جذب اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء، مع وجود تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع وفق سياسات المحلات التي قد تخصم من 1% إلى 2% من سعر البيع. ويشدد خبراء السوق على متابعة الأسعار لحظة بلحظة، خصوصاً مع استمرار التقلبات العالمية، لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.



يرسم هذا الارتفاع القياسي في أسعار الذهب صورة واضحة عن تأثر السوق المحلي بالأسواق العالمية، ويؤكد على أهمية متابعة أسعار الذهب بانتظام، سواء للاستخدام الشخصي أو الاستثمار، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على المعدن النفيس، وهو ما يجعل الذهب خياراً دائماً كملاذ آمن في فترات عدم اليقين.